AVISO: FPÖ NÖ Pressekonferenz mit anschließender Demonstration „Auf Gewessler pfeifen“

am Freitag, den 15. Juli um 09:00 Uhr in 2292 Stopfenreuth

St. Pölten (OTS) - Wir erlauben uns hiermit, die Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen und Internetredaktionen herzlich zur Pressekonferenz im Vorfeld der Demonstration „Auf Gewessler pfeifen“ mit FPÖ-Niederösterreich Verkehrssprecher LAbg. Dieter Dorner und FPÖ-Wien Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik einzuladen.

Im Anschluss an die Pressekonferenz laden die Freiheitlichen zur Bürgerdemonstration mit FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer, am Dammweg in 2292 Stopfenreuth im Rahmen der Eröffnung Marchfeldschutzdamm, um gegen die Blockade-Politik der grünen Verkehrsministerin zu demonstrieren.

Zeit: Freitag, den 15. Juli 2022, 09.00 Uhr

Ort: Gasthaus Auhirsch, Försterstraße 7, 2292 Stopfenreuth

Thema: Bau statt Stau – S8 Marchfeld Schnellstraße & Lobautunnel endlich freigeben

