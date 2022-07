FPÖ-Kunasek: „Walter Rosenkranz wird volle Unterstützung der FPÖ Steiermark erhalten!“

Graz (OTS) - Im Rahmen der gestrigen Sitzung des Bundesparteipräsidiums wurde Volksanwalt Dr. Walter Rosenkranz einstimmig zum freiheitlichen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober 2022 nominiert. „Walter Rosenkranz ist ein hervorragender Kandidat, der die volle Unterstützung der FPÖ Steiermark genießt. Abseits der teils nicht ganz ernst zu nehmenden Bewerber um das höchste Staatsamt und dem Grün-Politiker Alexander Van der Bellen braucht es ein Angebot für alle patriotischen Wähler. Unser freiheitlicher Kandidat stellt eine ausgezeichnete Alternative zum Amtsinhaber dar. In der Steiermark werden wir die Wahlbewegung von Dr. Rosenkranz mit voller Kraft unterstützen. Er hat als Volksanwalt bereits bewiesen, mit Sachkompetenz und Elan für die Bürgerinteressen einzutreten. Mediale Gerüchte, es hätte Unstimmigkeiten im Zuge der gestrigen Sitzung gegeben, sind schlicht frei erfunden!“, so FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek.

