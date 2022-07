KAPO und Nuki machen maßgefertigte Haustüren „smart“

Das steirische Traditionsunternehmen KAPO bietet in Kooperation mit dem Grazer Unternehmen Nuki maßgefertigte Haustüren mit smarter Technologie an. Innovation trifft damit auf Tradition.

Wien/Graz/Hartberg/Pöllau (OTS) - „ Wir haben die Entwicklung von Nuki von Anfang an sehr aufmerksam verfolgt und können die Nuki-Technologie nun auch KAPO-Kunden anbieten. “ freuen sich die KAPO-Geschäftsführer Stefan Polzhofer und Othmar Sailer über die Kooperation der beiden steirischen Unternehmen. Eine Kooperation, die – im wahrsten Sinne des Wortes – naheliegend ist. Durch die räumliche Nähe der beiden Unternehmen und durch die Tatsache, dass sich Nuki-Gründer Jürgen und Martin Pansy und KAPO-Geschäftsführer Stefan Polzhofer seit der gemeinsamen Schulzeit kennen.

Bisher bekannt ist Nuki für sein Nuki Smart Lock - ein smartes, elektronisches Türschloss, dass sich einfach auf der Innenseite der Tür über das bestehende Türschloss montieren lässt. Mit dieser Lösung gilt Nuki als Marktführer im Bereich nachrüstbarer Zutrittslösungen in Europa. Das Team besteht mittlerweile aus mehr als 100 Mitarbeiter:innen, weshalb man eigentlich von keinem „Startup“ mehr sprechen kann.

„ Als europäischer Marktführer für smarten Zutritt ist es ganz klar unser Anspruch, unsere Marke auch im Neubausegment zu positionieren. Daraus ist die Idee der Smart Door entstanden. In Zusammenarbeit mit führenden Tür- und Schlossherstellern sind mit der Smart Door sämtliche Vorteile des Nuki Smart Locks komplett in einer Tür verbaut. Dabei wird der ‘Nuki Button’ an der Türinnenseite direkt in die Tür integriert und mit einem bestehenden Motorschloss verbunden. So wird eine mechanische Tür zu Smart Door “, so Martin Pansy, CEO Nuki Home Solutions GmbH.

„ Mit dem Nuki Button wird die smarte Technologie auf das Neubausegment ausgeweitet. Damit ist das Produkt auch für unseren Kundenkreis, der höchste ästhetische Ansprüche hat, sehr interessant. Die jahrelange Expertise von Nuki bietet uns die Sicherheit diese Lösung auch mit bestem Gewissen anbieten zu können. Ästhetik ist das eine, Sicherheit das andere Argument. “ so KAPO-Geschäftsführer Stefan Polzhofer. Nahtlos integrierbar ist die Nuki Technologie in die von KAPO maßgefertigten Haustüren genauso wie in eine Vielzahl von Smart-Home Systemen.

KAPO Haustüren werden individuell, exakt nach Maß und den Wünschen der Kunden und Kundinnen gefertigt. Damit passen KAPO-Haustüren perfekt zur Architektur des Bauwerks, egal ob Landhausstil, klassisch oder modern. Dank der an der Türinnenseite integrierten Technologie lässt sich die Tür unkompliziert mit der Nuki App steuern – alternativ kann nach wie vor der physische Schlüssel verwendet verwenden.

Eine KAPO X Nuki Smart Door wird auch im neuen KAPO-Flagshipstore im ersten Wiener Gemeindebezirk am Opernring 8 präsentiert. Die Eröffnung des neuen Flagshipstore ist für September 2022 geplant. Der technische Vertrieb von KAPO berät Kunden ab sofort über Möglichkeiten, die die Kooperation zwischen Nuki und KAPO bietet.

Über KAPO:

Das steirische Traditionsunternehmen KAPO ist auf die Herstellung hochwertiger Fenster und Türen aus Holz und Holz-Alu spezialisiert. Unter Einhaltung strengster Umweltauflagen und dem Einsatz hochqualifizierter Fachkräfte fertigt KAPO seit 1927 im Naturpark Pöllauer Tal ausschließlich nach Maß und verbindet dabei Handwerkstradition mit moderner Technologie. Weitere Infos unter: https://kapo.at/

Über Nuki Home Solutions GmbH

Nuki ist führender Anbieter für smarte, nachrüstbare Zutrittslösungen in Europa. Die Nuki Mission: „Wir eröffnen neue Wege in das Zuhause. Unsere Produkte sind einfach, machen das Leben leichter und sind zuverlässige Begleiter unserer Kund:innen. Was uns erfolgreich macht, ist unser dynamisches und vielfältiges Team. Denn wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und entwickeln uns ständig weiter“, erklärt Nuki CEO Martin Pansy die Mission seines Unternehmens. Die Nuki Home Solutions GmbH wurde 2014 in Graz (Österreich) gegründet. Nach erfolgreicher Crowdfunding-Kampagne im Jahr 2015 ist das Unternehmen stetig gewachsen und beschäftigt am Standort Graz aktuell über 100 Mitarbeiter:innen. Neben dem etablierten Nuki Smart Lock und einem umfangreichen Zubehörangebot, arbeitet Nuki mit Nachdruck an der Weiterentwicklung smarter Zutrittslösungen für eine komplett schlüssellose Zukunft. Weitere Infos unter https://nuki.io/de

