Live-Übertragung des ORF Vorarlberg: Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2022

Am 20. Juli ab 10.15 Uhr in ORF 2 und 3sat

Wien (OTS) - Die Puccini-Oper „Madame Butterfly“ steht am Beginn der 76. Bregenzer Festspiele. Dieses Jahr wird das Musikfestival am 20. Juli traditionellerweise von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und den Wiener Symphonikern feierlich eröffnet. Der erste kulturelle Höhepunkt ist dann am Abend Giacomo Puccinis Oper „Madame Butterfly“ als Spiel auf dem See. Regie führt Andreas Homoki, die Wiener Symphoniker dirigiert Enrique Mazzola.

Einen Tag später steht im Haus Umberto Giordanos Oper „Sibirien“ auf dem Festspielprogramm. Die Live-Interviews mit Festspielkünstlerinnen und -künstlern führt Moderatorin Martina Köberle. Sie geben im Rahmen der Eröffnungsübertragung interessante Einblicke in die diesjährigen Bregenzer Festspiele. Eva Teimel kommentiert die Festspieleröffnung live.

Die Live-Übertragung des ORF Vorarlberg zur „Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2022“ ist am Mittwoch, dem 20. Juli 2022, um 10.15 Uhr in ORF 2 und 3sat zu sehen.

Details zum ORF-Schwerpunkt zu den „Bregenzer Festspielen“ sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.

Redaktion: Jasmin Ölz

Kommentar: Eva Teimel

Moderation: Martina Köberle

Aufnahmeleitung: Stefan Höfel

Regie: Joachim Mark

Gesamtleitung: Markus Klement

