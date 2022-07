krone.tv-Redakteurin unter Österreichs beste JournalistInnen unter 30 gewählt

Annie Müller Martínez, Podcasterin und Redakteurin bei krone.tv, wurde vom Magazin „Österreichs Journalist:in“ ausgezeichnet. Insgesamt waren 188 Talente nominiert.

Wien (OTS) - Seit 2020 verstärkt Annie Müller Martínez das Redaktionsteam von krone.tv, dem TV-Sender aus und für Österreich, als Redakteurin und Moderatorin. Sie zeichnete unter anderem bereits mitverantwortlich für die Erstellung des Infomagazins „Push“, Reportagen und Live-Sendungen sowie der krone.at-Podcast-Sendereihe „Wie gibt’s das?!“. Ihr persönlicher Meilenstein: Neben dem eigenen Podcast eine Reportage zum Thema „Häusliche Gewalt an Frauen“.

Zuvor absolvierte sie Praktika bei Café Puls, Puls4 Sport und Kronehit, wo sie als Redakteurin fix blieb. Als Gestalterin zeichnete sie u.a. auch für das „Puls4 Family Night Race“ mitverantwortlich. Aufgewachsen in Barcelona, absolvierte sie den Bachelor-Studiengang an der Universität Wien. Den Beruf lernt sie seither täglich in der Praxis, wie sie sagt.

„Ich freue mich sehr, dass meine Arbeit anerkannt wird und gratuliere natürlich auch den anderen, tollen JournalistInnen auf der Liste. Es ist schön zu sehen, dass auch die jüngsten der Branche mal zeigen können, was sie drauf haben. Gerade in Zeiten, in denen sich die Medien so stark verändern, bringen wir ein wenig frischen Wind mit!“, freut sich Annie Müller Martínez über die Auszeichnung.

Die besten „30 unter 30“ wurden dieses Jahr bereits zum elften Mal vom Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“ gekürt. Insgesamt kamen 188 junge JournalistInnen in die Auswahl – ein neuer Rekord. Zwei Drittel davon waren Frauen.

krone.tv – Der neue TV-Sender aus und für Österreich!

Frisch, ehrlich und österreichisch: Mit unserem abwechslungsreichen Programm bieten wir rund um die Uhr brandaktuelle News, Top-Unterhaltung, packende Sporthighlights und vieles mehr.

Unsere über 30 Formate können sich sehen lassen: nämlich österreichweit im TV via Satellit, bei den größten Kabelanbietern und via Antenne (alle Infos zum Empfang auf www.krone.tv/empfang).

Auch online auf www.krone.tv ist unser Livestream jederzeit verfügbar. In der umfassenden Mediathek können Sie Ihre Lieblingssendung nachschauen, wenn Sie sie verpasst haben.

Auf YouTube, Facebook und Instagram finden Sie außerdem die besten Highlights und Hintergrundstorys.

Rückfragen & Kontakt:

Krone Multimedia GesmbH & Co KG

Anna Schuster

redaktion @ krone.tv

www.krone.tv