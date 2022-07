DPD Österreich: In der St. Pöltner Innenstadt kommen die Pakete per E-Bike

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) - In St. Pölten setzt DPD – Österreichs führender privater Paketdienst* – in Kooperation mit „Der Fahrradkurier“ ein starkes Zeichen für innovative Logistik im urbanen Raum. Die Zustellung der Pakete in der Innenstadt von St. Pölten erfolgt durch Lastenfahrräder. Seit September 2020 wurden rund 7.000 Kilometer geradelt und bereits über 50.000 Pakete zugestellt. Durch diese umweltfreundliche Paket-Zustellung werden nicht nur CO2-Emmissionen vermieden, sondern es ergibt sich auch ein weiterer Vorteil – vor allem für die Empfänger:innen, die innerhalb der Fußgängerzone beliefert werden: Für das Lastenfahrrad gibt es keine zeitliche Beschränkung für das Befahren der FUZO und somit für die Zustellung.

DPD Österreich stellt Pakete auch in Wien – in der Seestadt Aspern, in Bregenz und in Graz per Lastenfahrrad zu. Gemeinsam haben die Fahrrad-Zusteller bisher die Strecke Österreich-Australien und retour zurückgelegt.

*KEP Radar, Februar 2022

