Volkshilfe Favoriten: Spenden dringend benötigt!

Aufgrund der Inflation und dadurch bedingten Teuerungen ist die Arbeit ehrenamtlicher Vereine so wichtig wie nie. Die Spenden neigen sich angesichts der hohen Anfrage jedoch dem Ende.

Wien (OTS) - Bei der Volkshilfe Favoriten steigt durch die derzeitigen Teuerungen die Nachfrage nach Sozialberatungen enorm an. Diese Beratungen beinhalten rechtliche, soziale und finanzielle Hilfe für Menschen, die sich in Notlagen befinden und sich aus diesen nicht alleine heraushieven können. Solche Hilfestellungen werden von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen angeboten und durch Spenden an den Verein finanziert.

Diese Spenden nehmen jedoch massiv ab, da jene Privatpersonen und Firmen, die sonst gerne spenden, ebenfalls durch die Inflation finanziell an ihre Grenzen stoßen. „Unter normalen Umständen erreichen uns Spenden in unterschiedlichster Form- ob Geld, Gutscheine oder Lebensmittelspenden. Dies wird derzeit immer weniger. Wir befürchten, dass die Spenden zu Herbstbeginn aufgebraucht sein könnten.“, bestätigt Konstantin Böck, Vorsitzender der Volkshilfe Favoriten.

Ausgerechnet im Herbst rechnet der Verein mit einem besonders regen Bedarf an Hilfsangeboten und Spenden für Betroffene. Um diesen Bedarf decken zu können, bittet die Volkshilfe Favoriten um Spenden. Auch Mitglieder werden dazu aufgerufen, ihre Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2022 zu bezahlen. So soll auch ab Herbst das breite Hilfsangebot der Volkshilfe in Favoriten gewährleistet werden können!

