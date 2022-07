Arval Austria startet Leasing für Bikes & E-Bikes

Die ersten Fahrräder und E-Bikes gehen an das Logistikunternehmen DHL Express Österreich.

Wien (OTS) - Was beim Auto-Leasing immer populärer wird, ist die Kombination (E-) Auto plus (E-) Bike. Erstmalig in Österreich bietet Arval Austria daher seit kurzem Leasing von Fahrrädern und E-Bikes für Unternehmen an.

„Tägliches Fahrradfahren hält nicht nur Mitarbeiter:innen fit, sondern bietet auch Vorteile für Unternehmen“, sagt Brigitte Bichler, Commercial Director von Arval Austria. „Mit unserem neuen Full Service-Angebot setzen wir auf eine zeitgemäße und ökologische Mobilität – davon profitieren sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer:innen“.

DHL Express Österreich setzt auf Fahrräder



DHL Express Österreich hat den Trend der Zeit als eines der ersten Unternehmen erkannt und Fahrräder für ihre Mitarbeiter:innen in Wien bestellt. „Für DHL hat grüne Logistik einen hohen Stellenwert. Mit den neuen Fahrrädern und (E-) Bikes setzen wir einen weiteren Meilenstein in Richtung umweltfreundliche Mobilität, im ersten Schritt als zusätzlichen Benefit für unsere Mitarbeiter:innen“, sagt Ralf Schweighöfer, Managing Director DHL Express Österreich.

Rund um gut betreut



Durch die Zusammenarbeit von Arval Austria und Lease a Bike, einer Marke der Bike Mobility Services Group, können Unternehmen aus über 100 Marken ihr Wunsch-Fahrrad wählen. „Gerade bei der jüngeren Generation sind solche Lösungen sehr gefragt,“ sagt Brigitte Bichler von Arval Austria. „Ein E-Bike ist gerade jetzt ein attraktiver Benefit!“

Das Leasing von Fahrrädern oder E-Bikes ist für jede Unternehmensgröße geeignet. Ähnlich wie beim Full-Service-Auto-Leasing-Modell bezahlen Firmen für das (E-) Bike eine fixe monatliche Leasingrate, in der die Nutzung, Zulassung, Versicherung, Wartung, Reparatur, Reifen und Road-Assistance inkludiert sind; auch die Vertragsdauer kann flexibel gestaltet werden.

„Im Einklang mit der Arval Beyond-Strategie bauen wir laufend unsere nachhaltigen Mobilitätslösungen aus“, sagt Brigitte Bichler. „Den erfolgreichen Start unseres neuen Leasingmodells für Fahrräder und E-Bikes sehen wir als Bestätigung unseres Weges.“

Über Arval:



Arval ist auf Full-Service-Fahrzeugleasing und neue Mobilitätslösungen spezialisiert und hat bis Ende Dezember 2021 weltweit 1,5 Millionen Fahrzeuge verleast. Jeden Tag bieten mehr als 7.500 Arval-Mitarbeitende in 30 Ländern flexible Lösungen an, um Reisen für Kunden, die von großen internationalen Unternehmen bis hin zu kleineren Firmen und Einzelkunden reichen, nahtlos und nachhaltig zu gestalten. Arval ist Gründungsmitglied der Element-Arval Global Alliance, eine Verbindung weltweit führender Unternehmen in der Flottenmanagement-Branche mit 3 Millionen Fahrzeugen in 53 Ländern. Arval wurde 1989 gegründet und befindet sich vollständig im Besitz von BNP Paribas. Innerhalb der Gruppe ist Arval in der Abteilung Retail Banking & Services angesiedelt. www.arval.at

Über DHL Express



DHL Express ist der weltweit führende Anbieter für internationale Expressdienstleistungen.

Über Lease a Bike



Lease a Bike ist eine Marke der Bike Mobility Services Group B.V. BMS ist eine Tochtergesellschaft der niederländischen Pon Bike, der weltweite Marktführer auf dem globalen Fahrradmarkt mit internationalen Marken wie Kalkhoff, Cannondale, Focus, Cervélo, Urban Arrow, Santa Cruz, und Royal Dutch Gazelle.

