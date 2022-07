Sky verbessert Entertainment-Angebot und startet Sky Showcase am 4. August

Neuer 24-Stunden-Sender als Schaufenster in die vielfältige Entertainment-Welt von Sky

Wien (OTS) -

Zentrale Destination für Top-Entertainment-Highlights der verschiedenen Sendermarken

Ob Serien-Highlights, hochwertige Dokus, Blockbuster-Filme oder Sportinhalte: Sky Showcase bietet für jeden Geschmack das Richtige

Sender im Entertainment-Paket auf Sky Q und in allen Angeboten beim Streamingdienst Sky X enthalten

Entertainment-Fans aufgepasst: Am 4. August startet mit Sky Showcase ein neuer Entertainment-Sender, der künftig als Schaufenster in die vielfältige Entertainment-Welt von Sky dient. Keine andere Content-Destination auf der Sky Plattform ist programmlich so breit aufgestellt wie Sky Showcase. Der neue Sender fasst die Top-Entertainment-Highlights der verschiedenen Sendermarken zusammen und ist auf Sky Q Sendeplatz 100 und auf Sky X Sendeplatz 127 zu empfangen. Zuschauer:innen können tagsüber gleichermaßen beliebte Serien-Highlights, hochwertige Dokumentationen wie auch topaktuelle Sportnachrichten von Sky Sport News genießen. In der Primetime folgen die besten Sky Originals und andere Top Highlights. Und auch ausgewählte Filmhighlights von Sky Cinema und Sky Original Movies gehören zum Programm. Für die jungen Entertainment-Fans sind selektierte Programm-Highlights von Partnersendern integriert. Sky Showcase ist sowohl im Entertainment-Paket auf Sky Q enthalten und in allen Angeboten auf dem Streamingdienst Sky X verfügbar.



Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky: „Sky Showcase bietet unseren Kund:innen auf einem prominenten Sender das „Best-Of“ unseres vielfältigen Entertainment-Programms unserer sieben Entertainment-Sendermarken sowie Einblicke in Sky Cinema, Sky Sport und Partnerinhalte. Wer lieber linear schaut, bekommt hier schnell einen Überblick unserer Top-Highlights.“



Direkt zum Start zeigt Sky Showcase erstklassige Serienhighlights wie „Gentleman Jack", „Ghosts" oder „The Staircase". Im Laufe des Monats folgt dann endlich „House of the Dragon“, die Serie, auf die zahlreiche „Game of Thrones"-Fans sehnlichst warten. Auch Dokumentationen spielen bei Sky Showcase eine große Rolle: „Patagonia“ und die Doku-Serie „Tiere hinter der Kamera“ werden zum Start ausgestrahlt. „Smiley Face Killers“ geht für die True Crime-Liebhaber am 6. August an den Start.



Neben Sky Showcase starten bereits in dieser Woche am 14. Juli eine Reihe neuer Sport Sender. Kund:innen profitieren von einer verbesserten Programmstruktur und mehr Orientierungshilfe bei der Suche nach ihrem nächsten Sporthighlight. Mit Sky Sport Top Event erhalten sie einen Highlight-Sender mit den besten Inhalten von Sky Sport.



Über Sky Österreich:



Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien – viele davon Sky Originals – neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows. Sky Abonnent:innen können unser Programm jederzeit zuhause oder unterwegs über Sky Q und Sky X sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet dabei alles aus einer Hand: Sky und auch Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken sowie viele weitere Apps. Mit Sky X streamen unsere Zuschauer:innen Serien, Filme, Live-Sport und auch ihre Lieblings-Free-TV Sender räumlich und zeitlich völlig flexibel. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

