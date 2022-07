Zahlenmäßig ist der kroatische Bootsschein der beliebteste Bootsschein der Österreicher für das Meer in Kroatien.

AC Nautik hat bereits tausende Österreicher für den Bootsführerschein in Kroatien unterstützt.

Zagreb, Wien (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) - Küstenpatent B – Bootsführerschein in Kroatien – Sicherheit am Meer für Österreicher



Mit viel Sicherheit und vollkommen legal den Bootsurlaub in Kroatien genießen. Was viele nicht wissen – ab dem ersten PS/kW an Bord benötigen Sie in Kroatien einen Bootsführerschein, bei den meisten Charterbooten auch eine UKW-See-Sprechfunk-Lizenz.



Laut der Obersten Schifffahrtsbehörde in Österreich benötigt ein österreichischer Staatsbürger in der Theorie gar keinen Bootsführerschein für das Meer. Niemand kann einen Staat mit oder ohne Meer und Küste einen Bootsführerschein für seine Hoheitsgewässer vorschreiben. Aber viele Küstenstaaten – zum Beispiel Kroatien – verlangen aber einen Befähigungsausweis für das entsprechende Gewässer. Viele wissen nicht, auch für den Jetski ist der Bootsschein zwingend vorgeschrieben.

Vorsicht Problem-Fallen in der Praxis



Häufiger reicht der gesetzliche Befähigungsausweis für den Skipper nicht – es kommt vor, dass ein zweiter Skipper an Bord einen Befähigungsausweis haben muss. (je nach Fahrtbereich bis 20 sm)



Die notwendige Qualifikation für das zu führende Wasserfahrzeug (notwendig für die Versicherung etc.) wird gern beim Chartern eines Bootes eingefordert (Probefahrt).

AC Nautik und die Bootsführerscheine

AC Nautik ist ein geschätzter Anbieter von Vorbereitungskurse für den kroatischen Bootsführerschein, den Boat Skipper B inkl. Funk-Berechtigung.

AC Nautik bietet auch Praxistrainings mit Partner vor Ort an.



Bootsschein Kroatien Küstenpatent (Bootsführerschein)

