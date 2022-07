Medieneinladung: Patients in Focus - den Patienten gewidmet

14.-16.07 Tech Gate Wien

Wien (OTS) - Am diesjährigen Europäischen Radiologiekongress (13-17.07.2022 in Wien) wird es eine eigene Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Patients in Focus“ geben, die exklusiv den wichtigsten Akteuren im Gesundheitswesen gewidmet ist – den Patienten.

Es erwartet Sie eine Reihe an inspirierenden und aufschlussreichen Vorträgen von Patienten und Ärzten (Radiologen), mit dem Ziel herauszufinden, was Patienten von ihren Ärzten erwarten und wie die Patientenversorgung und Kommunikation verbessert werden kann.

Be accepted - Der Leitfaden für Krebs Patientinnen

Präsentiert wird auch der einzigartige, positive Leitfaden von Be accepted, der Krebs-Patientinnen in ihrem ersten Schock nach Diagnose auffängt und ihnen Perspektiven bietet.

Be accepted spannt die Brücke zwischen Schul- und Komplementärmedizin und begleitet ganzheitlich während des gesamten Krankheitsverlaufes mit gefilterten, zusammengefassten Informationen von den besten Fachleuten.

Das Be accepted Magazin kann erstmalig mit nachhause genommen werden!

Der Launch Event bietet einen ganzen Tag mit speziellen Vorträgen, Interaktion mit Expertinnen und bietet als Überraschung die Enthüllung von speziellen Be accepted Online-Features.

Die Vorträge der Patients in Focus Reihe sind in englischer, jene der Be accepted Reihe in deutscher Sprache.

Detailinformationen zum Event und den einzelnen Vorträgen finden Sie hier: https://connect.myesr.org/patients-in-focus/

Wann

14 Juli 10:30-17:00 Patients in Focus Reihe

15 Juli 11:00-16:30 Be accepted Reihe

16 Juli 10:30-17:00 Patients in Focus Reihe

Die gesamte Vortragsreihe ist der Öffentlichkeit frei zugänglich!

Wo

Tech Gate Vienna (Donau-City-Strasse 9, 1220 Wien

Wir bitten um Voranmeldung unter press @ myesr.org.

