BURGER KING® stellt provokante Frage: Ist Fleisch noch normal?

WHOPPER® und Co. werden fleischlos. Ab sofort gibt es in sämtlichen Restaurants fast das gesamte Sortiment nun auch auf pflanzlicher Basis.

Wien (OTS/LCG) - Für BURGER KING® ist Fleisch zukünftig keine Selbstverständlichkeit mehr. Wer künftig WHOPPER® und Co. auf pflanzlicher Basis genießen möchte, hat fast die gleiche Auswahl wie Gäste, welche die beliebten BURGER KING®-Gerichte und Snacks in der traditionellen Zubereitung mit Fleisch bevorzugen. Denn ab sofort gibt es fast das ganze Sortiment, inklusive der beliebten Klassiker, auf rein pflanzlicher Basis. Damit setzt BURGER KING® ein mächtiges Zeichen für Fleischalternativen und demonstriert seine Vision für die Zukunft der Fast-Food-Branche.

„Flexitarische Ernährung ist ein wachsendes Grundbedürfnis unserer Gäste. Wir von BURGER KING® machen fleischlosen Genuss zur festen Größe auf unserer Karte, denn Fleisch ist nicht mehr für alle Menschen selbstverständlich. Mit der provokanten Frage ‚Normal, oder mit Fleisch?‘ wollen wir demonstrieren, dass wir unsere Gäste und ihre Bedürfnisse ernst nehmen. Denn ab sofort servieren wir fast unser gesamtes Sortiment auch auf pflanzlicher Basis“ , so Jan-Christoph Küster, Chief Marketing Officer der TQSR Group, dem österreichischen Masterfranchise der Marke BURGER KING®. Er ergänzt: „Mit der Frage wollen wir die gesellschaftliche Diskussion anregen und zeigen, dass unsere pflanzlichen Alternativen zum Verwechseln ähnlich schmecken. Fleisch ist eine Option – aber eben nicht die einzige! Wir lassen unseren Gästen offen, was für sie normal ist – alle sollen gleichermaßen auf ihren Geschmack kommen.“

In der neuen Normalität angekommen: Fast das ganze Sortiment gibt es bei BURGER KING® auch auf pflanzlicher Basis

Wie eben diese Zukunft aussehen könnte, hat der Fast-Food-Gigant bereits in einem Restaurant am Wiener Margaretengürtel in einem Experiment demonstriert. Hier galt die Devise: Die pflanzlichen Produkte sind das neue Normal. Wer bestellt hat, ohne einen „fleischlichen“ Sonderwunsch zu äußern, bekam einen Burger auf pflanzlicher Basis. Und wer die beliebten Gerichte mit Fleisch essen wollte, musste dies explizit dazu sagen. Die Frage, ob das Lieblingsgericht bei BURGER KING® mit Fleisch oder auf pflanzlicher Basis serviert werden soll, stellt die Restaurantkette derzeit auch auf den Displays sämtlicher Bestell-Terminals und gibt dem Thema fleischloser Ernährung damit in ihren österreichweit rund 60 Restaurants zusätzlich Öffentlichkeit.

Keine Frage des Geschmacks!

Seit dem 12. Juli 2022 ist das Kampagnenmotto „Normal, oder mit Fleisch?“ überall in Österreich und in den sozialen Medien zu lesen. Online löste die Fragestellung bereits hitzige Diskussionen aus. Das zugehörige Kampagnenvideo auf Instagram und Youtube generierte innerhalb des ersten Tages unter dem Hashtag #normalodermitfleisch schon knapp 20.000 Views.

Entwickelt wurde das „Normal, oder mit Fleisch?“-Experiment von Jung von Matt DONAU, der kreativen Lead-Agentur von BURGER KING® in Österreich.

