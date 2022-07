FPÖ: Einstimmige Nominierung von Volksanwalt Walter Rosenkranz zum FPÖ-Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl 2022

Österreich (OTS) - In einer knapp 45-minütigen Sitzung des FPÖ-Bundesparteipräsidiums wurde Volksanwalt Dr. Walter Rosenkranz heute am Nachmittag einstimmig zum freiheitlichen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober 2022 nominiert.

FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Herbert Kickl: „Das Bundesparteipräsidium war bis auf ein Mitglied vollzählig. Alle Teilnehmer der Sitzung haben sich zu Wort gemeldet und ein einstimmiges Votum zugunsten von Dr. Walter Rosenkranz abgegeben. Wir freuen uns auf den Wahlkampf.“

