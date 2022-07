DONAU Team unter den Gewinnern von "Linz macht sauber"

Die Stadt Linz zeichnete in Sachen Umweltschutz besonderes Engagement im Rahmen von "Linz macht sauber" aus. Ein Team aus der DONAU LD Oberösterreich ist unter den Geehrten.

Als regionaler Versicherer fühlen wir uns den Menschen und der Natur vor Ort, in der Region, in der wir tätig sind, verpflichtet. Es freut mich sehr, dass das Engagement der DONAU für eine saubere Umwelt Anerkennung findet. Vielen Dank an die Stadt Linz für diesen Preis, danke an Simone Überwimmer für die hervorragende Organisation des Tages und an das Team der LD in Linz, das beim Social Active Day trotz starken Regens vollen Einsatz gezeigt hat. Wolfgang Gadermaier, Landesdirektor DONAU 1/3

Eine saubere Stadt und ein sorgsamer Umgang mit unseren Ressourcen muss ein Anliegen von uns allen sein. Ich bedanke mich daher bei der DONAU LD Oberösterreich für die Teilnahme und die große Unterstützung unseres Projekts Eva Schobesberger, Klimastadträtin Linz 2/3

Nachhaltigkeit bedeutet für uns, heute für eine bessere Zukunft aktiv zu sein. Sich für eine saubere Umwelt einzusetzen, ist in diesem Zusammenhang wesentlich und mehr als nur ein Zeichen. Für die DONAU ist es der Ausdruck eines langfristigen und nachhaltigen Engagements für die Regionen, in denen wir leben und arbeiten. Ich bin beeindruckt, dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen unserer Initiative angeschlossen haben. Ich möchte allen sehr herzlich persönlich dafür danken, dass sie am 13. Mai gemeinsam für die Umwelt angepackt haben Judit Havasi, Vorstandsvorsitzende DONAU 3/3

Linz (OTS) - Mehr als 2.000 Linzerinnen und Linzer nahmen im Frühling 2022 an der städtischen Mitmachaktion "Linz macht sauber" teil. Die von einer Jury ausgewählten fleißigsten Sammlerinnen und Sammler wurden am 30. Juni von der Initiatorin der Aktion, Stadträtin Eva Schobesberger und dem für die Abfallwirtschaft zuständigen Stadtrat Dietmar Prammer ausgezeichnet. Zu den Gewinnern zählt ein Team aus der DONAU LD Oberösterreich, die sich im Rahmen des Social Active Day, einem Corporate Volunteering Programm des Unternehmens, unter dem Motto „Lebensader DONAU“ einen Tag lang dem Sammeln von Müll entlang von Straßen, Wegen und des Donau-Ufers in Linz gewidmet hat.

DONAU-Mitarbeiterin Simone Überwimmer hat den Preis für das Team DONAU entgegengenommen. Landesdirektor Wolfgang Gadermaier über die Anerkennung des Engagements: „ Als regionaler Versicherer fühlen wir uns den Menschen und der Natur vor Ort, in der Region, in der wir tätig sind, verpflichtet. Es freut mich sehr, dass das Engagement der DONAU für eine saubere Umwelt Anerkennung findet. Vielen Dank an die Stadt Linz für diesen Preis, danke an Simone Überwimmer für die hervorragende Organisation des Tages und an das Team der LD in Linz, das beim Social Active Day trotz starken Regens vollen Einsatz gezeigt hat. “

Informationen zu „Linz macht sauber“

Die Stadt Linz und die Linz AG unterstützen die vom Landesabfallverband ins Leben gerufene Aktion "Hui statt Pfui". Müllsäcke, Handschuhe und Greifzangen werden vom Landesabfallverband, der Linz AG und der Stadt Linz bereitgestellt und können kostenlos im Neuen Rathaus abgeholt werden. Der eingesammelte Müll kann dann an fixen Sammelpunkten abgestellt werden, wo er vom Geschäftsbereich Stadtgrün und Straßenbetreuung täglich abgeholt wird. Mehr als 2.000 Linzerinnen und Linzer haben bei der Mitmachaktion „Linz macht sauber“ seit Jänner teilgenommen. Knapp 950 Müllsäcke wurden ausgegeben. Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern des Geschäftsbereiches Stadtgrün und Straßenbetreuung sowie der Linz AG hat im Juni die fleißigsten Sammlerinnen und Sammler ausgewählt und geehrt, darunter auch ein Team der DONAU LD Oberösterreich. „ Eine saubere Stadt und ein sorgsamer Umgang mit unseren Ressourcen muss ein Anliegen von uns allen sein. Ich bedanke mich daher bei der DONAU LD Oberösterreich für die Teilnahme und die große Unterstützung unseres Projekts “, so Klimastadträtin Mag.a Eva Schobesberger.

3.600 Stunden für die Umwelt: Informationen zum DONAU Social Active Day 2022

Als Teil der Vienna Insurance Group nimmt die DONAU jedes Jahr am gruppenweiten Corporate-Volunteering-Programm „Social Active Day“ teil. Im Rahmen des Programms bekommt jede und jeder in der DONAU einen freien Tag, um ihn für ein wichtiges, gesellschaftliches Engagement zu nutzen. 2022 fand erstmals ein gemeinsamer Aktionstag statt, der ganz im Zeichen des Schutzes von Natur und Umwelt stand. Rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen teil und widmeten insgesamt rund 3.600 Stunden Arbeitszeit dem Sammeln von Müll, um die Umwelt lebenswert zu erhalten. „ Nachhaltigkeit bedeutet für uns, heute für eine bessere Zukunft aktiv zu sein. Sich für eine saubere Umwelt einzusetzen, ist in diesem Zusammenhang wesentlich und mehr als nur ein Zeichen. Für die DONAU ist es der Ausdruck eines langfristigen und nachhaltigen Engagements für die Regionen, in denen wir leben und arbeiten. Ich bin beeindruckt, dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen unserer Initiative angeschlossen haben. Ich möchte allen sehr herzlich persönlich dafür danken, dass sie am 13. Mai gemeinsam für die Umwelt angepackt haben “, sagt Judit Havasi, Vorstandsvorsitzende der DONAU.

Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

www.donauversicherung.at