Wiener Neustadt lädt noch bis 10. September zum „Kultursommer“

Filmklassiker, Konzerte, Literatur, Kinderprogramme und mehr

St.Pölten (OTS) - Nach dem großen Erfolg in den vergangenen beiden Jahren findet auch heuer wieder der Wiener Neustädter „Kultursommer“ statt, der noch bis 10. September an verschiedenen Plätzen der Innenstadt bei freiem Eintritt Events aus den Sparten Musik, Film, Theater, Literatur, Musical, Jugendkultur etc. sowie ein eigenes Kinderprogramm bietet:

So gibt es an fünf Donnerstagen jeweils ab Sonnenuntergang im Bürgermeistergarten Open-Air-Filmklassiker wie „Fluch der Karibik“, „Greatest Showman“ und „Findet Nemo“, an zehn Freitagen ab 19 bzw. 19.30 Uhr Open-Air-Konzerte von Ostwärts, Lisa Urban, dem Jazz Trio Andi Pirringer, Miss Kater & Friends u. a. in den Schanigärten sowie an fünf Sonntagen jeweils ab 11 Uhr Matineen beim Pavillon im Stadtpark u. a. mit Square Waltz, dem Saxophonensemble der Hauer-Musikschule und The Reveilles.

Die Open Stage im Bürgermeistergarten präsentiert an vier Donnerstagen jeweils ab 19 bzw. 20.30 Uhr Keleven, Laryssa, KTEE und Bibiane Zimba. Am 16. August gibt es ein Rock-and-Metal-Open-Air im Bürgermeistergarten mit Hancock, RUDL und Dearisch; das Theater auf der Terrasse des Tscherte bei den Kasematten bringt an drei Donnerstagen jeweils ab 19 Uhr Vorstellungen des Theaters im Neukloster, des Lemour Physical Theatre und des SOG.Theaters. Zudem wartet an fünf Mittwochen in der Bibliothek und in der Innenstadt „Literaturfestival trifft Lesesommer“ sowie jeden Dienstag und Donnerstag ein Kinderprogramm. Auch im Bürgermeistergarten gibt es an zwei Sonntagen jeweils ab 16 Uhr ein eigenes Kinderprogramm mit einer Kinderzauberin, einem Mitmach-Theater und einer Dog-Dance-Show.

Ergänzt wird der „Kultursommer“ durch „Kultur on Tour“ in den Stadtvierteln an sechs Terminen im August und September sowie durch Stadtrundfahrten an zehn Samstagen jeweils ab 10 Uhr. Den Abschluss bilden das „Konzert für Wiener Neustadt“ am 8. September und das „Bunte Stadtfest“ am 9. und 10. September.

Nähere Informationen beim Magistrat Wiener Neustadt unter 02622/373-310, e-mail thomas.iwanschitz @ wiener-neustadt.at und www.kultursommer-wn.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse