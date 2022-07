Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von „Im Auftrag des Blues“ in Gloggnitz bis zu „Spanish Nights“ in Staatz

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 13. Juli, spielt die Mojo Blues Band unter dem Motto „Forty-five years on the road – im Auftrag des Blues“ ab 19.30 Uhr auf der Sommerbühne von Schloss Gloggnitz Chicago Blues, R&B und Country-Blues. Nähere Informationen und Karten unter 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 13. Juli, wird das Programm des Traiskirchner Weinfestes im Stadtpark Traiskirchen mit einem Countryabend der Western Cowboys fortgesetzt. Am Donnerstag, 14. Juli, sind die Edlseer zu Gast, gefolgt von der Vollgas Kompanie am Freitag, 15. Juli, und Sunrise am Samstag, 16. Juli; Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Das Finale am Sonntag, 17. Juli, bestreiten ab 11 Uhr Michael Pobisch mit „Afoch anders“ bzw. ab 17.30 Uhr UHR-Sprung. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Am Freitag, 15. Juli, spielt ab 19.30 Uhr im Alten Depot: in Mistelbach das Trio Lepschi - Stefan Slupetzky, Martin Zrost und Michael Kunz – auf. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Ebenfalls am Freitag, 15. Juli, bringen die Trompeterin Michaela Rabitsch und der Gitarrist Robert Pawlik ab 19 Uhr im Dorfplatz-Zentrum von St. Andrä-Wördern ihre „Balkan Connection“ zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 0676/9134199 und www.dorfplatz-staw.net.

Das zweite Wochenende des Festivals Retz „Offene Grenzen“ bringt am Freitag, 15. Juli, ab 22 Uhr im Festivalgarten der ehemaligen K&K Weinprüfstelle ein Konzert von Aufmessers Schneide mit „The New School of Austrian Chamber Jazz" sowie am Samstag, 16. Juli, ab 11 Uhr bei freiem Eintritt einen Auftritt von Quintttonic unter dem Motto „Luftveränderung“ in der Kellergasse Nusswald in Platt zum Abschluss einer um 9.30 Uhr in Retz startenden Radtour bzw. ab 20 Uhr in der Reithalle des Klosters Louka Joseph Haydns Oratorium „Il Ritorno di Tobia“ (Abfahrt in Retz um 19 Uhr). Am Sonntag, 17. Juli, geben zunächst die Retzer Land Brass Connection und Hudební Škola Znojmo ab 11 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten ein Sommerkonzert, ehe ab 20 Uhr im Festivalgarten der ehemaligen K&K Weinprüfstelle Troi zu hören ist. Nähere Informationen bzw. Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

Der ostfriesische Kantor und Konzertorganist Matthias Müller spielt demnächst in zwei Kirchen des Marchfelds unbekannte Orgelmusik aus aller Welt: am Freitag, 15. Juli, ab 19.30 Uhr in der Stadtkirche von Groß Enzersdorf und am Samstag, 16. Juli, ab 20 Uhr in der Klosterkirche von Marchegg; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen unter 0049/1637896181 und www.matthiasmüller.org.

Am Freitag, 15. Juli, setzt auch das Festival „Sommer•Zeit•Fels“ sein Programm mit Indie-Surf-Pop von Dives fort, gefolgt von Wiener Weltmusik mit Sterzinger V am Samstag, 16. Juli, und Austro-Pop mit Granada am Sonntag, 17. Juli. Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr. Nähere Informationen unter 0676/9465360; Karten unter e-mail ticket @ sommerzeitfels.at und www.sommerzeitfels.at.

Am Samstag, 16. Juli, gastiert das „Ost-West Musikfest“ in der ehemaligen Synagoge von St. Pölten und präsentiert ab 17 Uhr in memoriam Igor Oistrach ein Recital seines Sohnes Valery mit Werken von Johann Sebastian Bach, Eugène Ysaye und Niccolò Paganini. Nähere Informationen und Karten unter 0676/5031911, e-mail musikfest @ gmx.at und www.ostwestmusikfest.at.

Beim St. Pöltner Sommerfestival „SommerTheaterPark“ wiederum steht zum Abschluss am Samstag, 16. Juli, ab 20 Uhr ein „Wunschkonzert“ aus dem Repertoire von Oper, Operette, Jazz, Schlager, Wienerlied und italienischer Kanzone mit Wolfgang Gratschmaier, Anita Horn und dem Europaballett St. Pölten auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail karten @ sommertheaterpark.at und www.sommertheaterpark.at.

„Komponist: Mensch, Ort: Welt, Jahr: 2020“ heißt das Programm mit Komponisten unterschiedlicher Kulturen und Herkunft, das die Gitarristin und Liedermacherin Angela Mair am Samstag, 16. Juli, ab 20 Uhr im Rahmen der Sommerakademie Motten bei einem Open-Air-Konzert in Heidenreichstein zu Gehör bringt. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Sommerakademie Motten unter 0664/4118061 und www.sommerakademiemotten.at.

Ebenfalls am Samstag, 16. Juli, bringen die Sängerin Jacqueline Patricio da Luz und die Band PS Jazz im Rahmen der Ausstellung „Non-lieu - lieu de sens“ jazzige und brasilianische Rhythmen in den Garten der ehemaligen Erziehungsanstalt in Kirchberg am Wagram. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0664/3915423, e-mail wg @ kunst-kultur-kirchberg.at und www.kunst-kultur-kirchberg.at.

Auf der Donaubühne in Tulln gastiert am Samstag, 16. Juli, im Zuge der „Starkregen"-Tour Rainhard Fendrich mit Band; Beginn ist um 20 Uhr. Karten u. a. beim Ticketshop Gute Unterhaltung unter 02272/68909; nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

Im Rahmen des Eröffnungswochenendes im Südbahnhotel am Semmering sind am Samstag, 16. Juli, ab 17.30 Uhr der Berliner Cellist Eckart Runge und sein Pianist Jacques Ammon mit „Abschied und Aufbruch“ zu hören. Nähere Informationen und Karten unter 02664/2690-200 und www.suedbahnhotel-kultur.at.

„Leidenschaftliche Koloratur“ nennt sich ein Konzert am Samstag, 16. Juli, im Wolkenturm von Schloss Grafenegg, wo Concerto de' Cavalieri unter Marcello di Lisa und die Sopranistin Carolyn Sampson Musik von Antonio Vivaldi, Alessandro Scarlatti, Domenico Sarro, Georg Friedrich Händel und Johann Adolph Hasse zur Aufführung bringen. Am Sonntag, 17. Juli, folgt im Auditorium ein Konzert der Grafenegg Academy Orchestra unter der Leitung von Colin Currie und Håkan Hardenberger. Zu hören gibt es beim diesem „Fest der Instrumente“ das Percussion Concerto von Helen Grime, umrahmt von Werken von Igor Strawinski und Béla Bartók. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Im Rahmen der Konzertreihe „Summa Frisch“ im Museum Gugging ist am Samstag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr der Liedermacher Ernst Molden zu Gast. Weiter geht es am Sonntag, 17. Juli, ab 13.30 Uhr bei freiem Eintritt mit der österreichischen Country-Band Inga Lynch & Friends sowie dem Singer-Songwriter Freeman Dre aus Kanada. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02243/87087, e-mail loschy @ gugging.org und www.museumgugging.at.

„Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ präsentiert am Samstag, 16. Juli, ab 20 Uhr im Weingut Schabl in Königsbrunn am Wagram „Ein Gewitter ist ja auch nichts Neues“ mit Otto Lechner am Akkordeon und Toni Burger an der Violine (nähere Informationen und Karten unter 02278/2287, e-mail office @ weingut-schabl.at und www.weingut-schabl.at) sowie am Sonntag, 17. Juli, ab 20 Uhr im Weingut Rainer Wess in Krems „Jazz im Weingarten“ mit Alexander Wladigeroff, Konstantin Wladigeroff, Jessica Slavik und Navid Djawadi (nähere Informationen und Karten unter 02732/72389, e-mail info @ weingut-wess.at und www.weingut-wess.at).

In memoriam Willi Resetarits stellen Ernst Molden, Walther Soyka und Hannes Wirth am Sonntag, 17. Juli, ab 20.30 Uhr im Rahmen des Cinema Paradiso St. Pölten Open-Air-Kinos dessen letztes Album „Schdean“ vor. Nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Schließlich lädt das Weltmusik-Trio Cobario am Dienstag, 19. Juli, ab 19.30 Uhr vor dem Schlosskeller Staatz mit Gitarrenakkorden und Geigenklängen zu „Spanish Nights“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail kulturzentrum.staatz @ gmail.com und www.staatz.at.

