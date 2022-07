TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: Rheinstadt – Wie das Rheintal zur Stadt zusammenwächst

„Österreich-Bild“ am 17. Juli 2022 um 18.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Metropolitanraum Rheintal gehört mit 270.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zu den dichtestbesiedelten Regionen Österreichs. Er könnte als Stadt mit verschiedenen Vierteln wahrgenommen werden – etwa einem Kulturviertel Bregenz oder einem Wirtschafts- und Gewerbeviertel Dornbirn. Doch das Rheintal funktioniert eben nicht wie eine Stadt – und ist damit für junge, gut gebildete Menschen zunehmend unattraktiv. Es gibt allerdings eine Fülle an Initiativen, um gegenzusteuern. Und die erweisen sich als kreativ, bunt und inspirierend.

Die TV-Dokumentation „Rheinstadt – Wie das Rheintal zur Stadt zusammenwächst“ ist am Sonntag, dem 17. Juli 2022, um 18.25 Uhr in der Reihe „Österreich-Bild“ in ORF 2 zu sehen.

Buch und Gestaltung: Ingrid Bertel

Kamera und Schnitt: Dominik Winterholer

Sprecher: Armin Berger

Redaktion: Gerd Endrich

Gesamtleitung: Markus Klement

