FPÖ – Nepp zu Preisgipfel: SPÖ-Ludwig hat Nehammers Alkohol- und Psychopharmaka Aussage offenbar ernst genommen

Wiener FPÖ-Chef verlangt Rücknahme der Gebührenerhöhungen und 600 Euro Soforthilfe für jeden Wiener

Wien (OTS) - „Die Forderung von SPÖ-Bürgermeister Ludwig nach einem Preisgipfel hat den Anschein, als hätte er die Alkohol- und Psychopharmaka Aussage von Bundeskanzler Nehammer bei sich selbst gleich angewandt. Anders ist es nicht zu erklären, dass Ludwig in Wien die Mieten im Gemeindebau, die Fernwärmepreise um 92 Prozent, die städtischen Gebühren bei Müll, Kanal und Abwasser sowie die Bädertarife und Parkgebühren drastisch angehoben hat aber jetzt nach einem Preisgipfel ruft. Der Bürgermeister treibt damit über 500.000 Wienerinnen und Wiener in die Armut. Die SPÖ und Ludwig haben es selbst in der Hand die Wiener Teuerungen zurückzunehmen und das Leben für die Bevölkerung leistbar zu machen“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

Nepp verweist darauf, dass Wien Energie und Wiener Stadtwerke im Jahr 2021 rund 1,2 Milliarden Euro Gewinn gemacht haben. „Bürgermeister Ludwig ist gefordert, diese Gewinne einzukassieren und jedem Wiener rasch und unbürokratisch 600 Euro als Soforthilfe auszubezahlen“, betont der Wiener FPÖ-Obmann.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at