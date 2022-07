younion-VdF: Internationaler Test für vereinslose Profis im VdF Proficamp

Heute Spiel gegen vereinslose Spieler aus Deutschland

Wien (OTS) - Die Vereinigung der Fußballer (VdF), eine Fachgruppe der younion _ Die Daseinsgewerkschaft, führt seit 2014 alljährlich ein Trainingscamp für vertragslose Fußballprofis durch, die sich in ihrer vereinslosen Zeit fit halten und für neue Aufgaben empfehlen wollen.

Das heurige VdF-Team der vereinslosen Fußballprofis trifft heute, Dienstag, um 18:30 Uhr in der Akademie Mattersburg auf die vereinslosen Spieler aus Deutschland.

Drittes Testspiel für das VdF- Team

Nach zuletzt einem Unentschieden gegen Bruck a. d. Leitha und einer Niederlage gegen Wiener Neustadt kommt es nun zum schon fast traditionellen Vergleich mit den vereinslosen Profis aus Deutschland. VdF-Projektleiter Oliver Prudlo: „Wir sind mit dem bisherigen Verlauf des Camps zufrieden. Die Spieler nehmen unser Angebot an und wissen es zu schätzen. Das ist auch dem hervorragenden Trainerteam um Robert Ibertsberger und Gregor Pötscher zu verdanken. Sie haben das richtige Gespür und wissen, wie man mit den Spielern in dieser Situation umgehen muss.“

Trainerlegende Peter Neururer betreut die deutsche Mannschaft

Das Team der deutschen Spielergewerkschaft VDV wird auch in diesem Jahr von Trainer- Legende Peter Neururer betreut. Neururer war unter anderem Trainer vom 1.FC Köln, Hannover 96 und Schalke 04. Er stand in mehr als 200 Bundesligaspielen an der Seitenlinie. Oliver Prudlo: „Peter Neururer hat ein Riesenherz für das Spiel und die Spieler. Sein Engagement in dieser Sache ist bemerkenswert.“

