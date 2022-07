Medieneinladung: Europäischer Radiologiekongress (ECR), 13.-17.07.2022, Austria Center Wien (ACV)

Wien (OTS) - Nach über drei Jahren kehrt Europas größter Kongress für medizinische Bildgebung wieder als Präsenzveranstaltung zurück und präsentiert die neuesten Trends und Forschungsergebnisse aus der Welt der Radiologie.



Artificial Intelligence, Bildgebung bei COVID-19, Interventionelle Radiologie, Multidisziplinarität, Patients in Focus und die neuesten Durchbrüche in der medizinischen Bildgebung, all das erwartet Sie am European Congress of Radiology (ECR) im Wiener Austria Center von 13.–17.07.2022.



Programm Highlights

COVID-19: Experten präsentieren Erfahrungen aus der Behandlung und Bildgebung von mit COVID-19 infizierten Patienten. Im Fokus stehen unter anderem die Adaptierung von Screening Programmen während der Pandemie und die Indikation von Brust-CTs bei Kindern mit COVID-19.





Es erwartet Sie eine Reihe an inspirierenden und aufschlussreichen Vorträgen von Patienten und Ärzten (Radiologen), mit dem Ziel herauszufinden, was Patienten von ihren Ärzten erwarten und wie die Patientenversorgung und Kommunikation verbessert werden kann.





Be accepted spannt die Brücke zwischen Schul- und Komplementärmedizin und begleitet ganzheitlich während des gesamten Krankheitsverlaufes mit gefilterten, zusammengefassten Informationen von den besten Fachleuten.





Cube 3.0: Hier dreht sich alles um das Thema interventionelle Radiologie und mininmalinvasive Eingriffe.





Das komplette wissenschaftliche Programm finden Sie hier.



Zum Besuch des Kongresses ist eine Akkreditierung nötig.



Lassen Sie uns daher bitte eine kurze E-Mail an press @ myESR.org zukommen und ihr Kongress-Badge liegt dann vor Ort für Sie bereit.



Sie haben damit uneingeschränkten Zugang zu allen wissenschaftlichen Vorträgen und der Industrieausstellung.

