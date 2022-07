Große Gewinner beim „Sound@V“ 2022

Der Musikpreis des ORF Vorarlberg mit fulminanter Award-Show

Wien (OTS) - Bei prächtigem Open-Air-Wetter und grandioser Festival-Stimmung ging am Samstagabend, 9. Juli 2022, in Feldkirch die Verleihung des „Sound@V“ 2022 vom ORF Vorarlberg über die Poolbar-Bühne. „Junipa Gold“, „WHY-Y“, „Tape Moon“ und „Nika“ haben dabei die Trophäen und das sensationelle Preisgeld von insgesamt 20.000 Euro plus 5.000 Euro on Top (presented by AKM/aume) abgeräumt.

Publikums-Votings und Jury-Entscheide für grandiose Stimmen

Die Entscheidung über die Vergabe der Preise war ein Zusammenspiel vom großen Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at und dem Urteil einer internationalen Fachjury. Der Expertenrunde, bestehend aus Dirk Wagner (Musikjournalist und Radiomoderator), Dalia Ahmed (Musikjournalistin, Radiomoderatorin und DJ auf Radio FM4), Hannes Tschürtz (Gründer von Ink Music und Coach) sowie PAENDA (österreichische Singer-Songwriterin), fiel die Entscheidung nicht leicht. Denn die Einreichungen der Nominierten waren alle von immens hoher Qualität, sehr vielseitig und zeichneten sich durch eine große Genrevielfalt aus.

Der „Sound@V“-Musik-Award wurde letztlich in vier Haupt- und drei Sonderkategorien an folgende Vorarlberger Bands und Solo-Acts vergeben: Das Genre Rock/Pop entschied „Junipa Gold“, „WHY-Y“ wurde in der Kategorie Alternative/Singer-Songwriter ausgezeichnet, „Tape Moon“ gewann den Open Pool und „Nika“ ging als Newcomerin des Jahres von der Bühne. Weiters kam es zur Verleihung der Awards für Mundart sowie des Online/Publikumspreises. Dabei siegte „kurzfristig“ in der Mundart-Kategorie und Publikumsliebling „ENBIKEY“ freute sich über die meisten Stimmen beim großen „Sound@V“-Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at.

Lebenswerk an Vorarlberger Vollblutmusiker

Eine spezielle Auszeichnung erhielt Musiker Walter Batruel, bekannt als „The Blues Machine“ und Gründungsmitglied der „Gamblers“. Er wurde für sein Lebenswerk geehrt.

Mitfiebernde Stimmung im Publikum

Dem begeisterten Publikum wurde bei der Award-Show ein bunter Mix aus Interviews, Auszeichnungen und Band-Porträts geboten. Die Musik kam natürlich nicht zu kurz: Vom kraftvollen Show-Opener von „L.O.V.T“ bis hin zu feinstem Hip-Hop der Newcomerin „Nika“ wurden großartige musikalische Einlagen „Made in Vorarlberg“ geboten. Die ORF-Vorarlberg-Moderatoren Inés Mäser und Dominic Dapré führten durch die Verleihung. Die begeisterten Musikfans sorgten für grandiose Stimmung auf dem Festival-Gelände.

Jede Trophäe ein Unikat

Die strahlenden Gewinner erhielten neben dem großzügig dotierten Preisgeld eine „Sound@V“-Trophäe überreicht. Dafür wurden die Gewinner-Songs digitalisiert, 3D-gedruckt und in ein aus einem Vorarlberger Wald geschlagenes Holzscheit eingesetzt. So ist jede Trophäe ein Unikat und eine Schnittstelle zur Vorarlberger Natur und Handwerkstradition.

Großer Preis mit starken Partnern

Der Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg wurde gemeinsam mit der Marke Vorarlberg, dem Wann & Wo und dem Poolbar Festival durchgeführt.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die vielen einzigartigen Einreichungen zum ‚Sound@V‘ 2022 und die grandiosen Musik-Acts bei der Award-Show zeigen, welches Potenzial in der Vorarlberger Musikszene steckt. Der ORF Vorarlberg möchte mit der Verleihung von insgesamt 25.000 Euro an Preisgeldern Förderer und Bühne für neue Musiktalente sein.“

