Tischfußball Weltmeisterschaft: Österreich holt insgesamt 6 Goldmedaillen

Herren Nationalteam holt nach atemberaubender Aufholjagt WM Gold

In Nantes, Frankreich fand von 28. Juni bis 3. Juli die Weltmeisterschaft im Tischfußball statt. Mehr als 1.000 AthletInnen aus 45 Nationen spielten in 39 Disziplinen um Gold – und Österreich ist in diesem Sport alles andere als ein Zwerg. In der Medaillenwertung belegte Österreich Rang 2 und konnte mit 6 Mal Gold, 3 Mal Silber und 3 Mal Bronze ein sensationelles Ergebnis erzielen.

Besonders beeindruckend ist der Titelgewinn des Herren Nationalteams, welches sich im Finale gegen die starken US Amerikaner durchsetzen kann.

Junioren holen 4 Goldmedaillen!



Stefan Burmetler/Ludwig Gansch (NÖ) sowie Laurin Breuer/Raphael Holzer (Stmk/NÖ) sind nicht zu stoppen und gewinnen je 2 x Gold in den U13- bzw. U16-Bewerben!

