Speed Connect Austria bietet Gemeinden einzigartige Glasfaserlösung

Flächendeckender Ausbau, keine Mindestquote, freie Anbieterwahl; für Gemeinden kostenlos; Kund:innen zahlen bis Jahresende nur einmalig 279,- Euro

Wien (OTS) - Speed Connect Austria positioniert sich mit einem einzigartigen Glasfaserangebot als Partner für Gemeinden im ländlichen Raum: die für die langfristige Standortqualität wichtige Infrastruktur wird flächendeckend und ohne Mindestquote anschlusswilliger Haushalte ausgebaut, für die Gemeinden selbst entstehen keine Kosten. Kund:innen können bei Speed Connect ihren Internetanbieter frei wählen und zahlen für den Anschluss in Haus oder Wohnung bis Jahresende nur einmalig 279,- Euro. Die Netze werden auf Basis hochwertiger Glasfasertechnologie und Dank der Unabhängigkeit von Förderungen schnell und unkompliziert errichtet.

Breitband ist das Rückgrat für Standortqualität und -sicherheit

Alexandra Reich, Aufsichtsratsvorsitzende von Speed Connect Austria: „Die Bedeutung einer modernen Breitband-Glasfaserinfrastruktur für die Standortsicherung im ländlichen Raum ist in vielen Studien belegt. Gemeinden werden als Wohn- und Arbeitsorte aufgewertet, Immobilienwerte werden gesichert, die Menschen gewinnen an Beschäftigungs- und Lebensqualität. Wir wollen zu alledem unseren Teil beitragen“. Speed Connect nützt dazu auch die Finanzkraft und Erfahrung von Infracapital, einem paneuropäischen Infrastrukturinvestor und Glasfaserpionier, der bereits zwei Millionen Haushalten in fünf Ländern den Zugang zu einer stabilen und hochqualitativen Datenübertragungsinfrastruktur ermöglicht hat. Als Verwalter von Pensionsgeldern ist Infracapital ein nachhaltiger Investor mit langfristigem Anlagehorizont und unabhängig von öffentlichen Förderprogrammen. Alexandra Reich: „Der Breitbandausbau ist für privatwirtschaftliche Unternehmen attraktiv und braucht keine Förderungen mit der Gießkanne, die Verwendung von Steuergeldern sollte lediglich auf die entlegensten Gebiete konzentriert werden.“

Speed Connect kombiniert leistungsfähigste Technologie und zügigen Netzausbau

Die von Speed Connect Austria eingesetzte Technologie und die vom Eigentümer Infracapital bereits in fünf europäischen Ländern angewendete Netz-Infrastruktur ermöglichen den Ausbau qualitativ hochwertiger Netze in nur kurzer Zeit. Die gigabitfähige Bandbreite bringt maximale, auch für zukünftige Echtzeit-Anwendungen ausreichende Leistung​. Die symmetrische Bandbreite für Up- und Downloads schafft die Voraussetzung für IT- und Cloud-Outsourcing.​ Nutzer:innen profitieren gegenüber Kupfer- oder mobilen Lösungen durch deutlich geringere Verzögerungseffekte als bei herkömmlichen Übertragungstechnologien und geringste Ausfallwahrscheinlichkeit, insbesondere bei sicherheitsrelevanten Verbindungen. Ausreichende Bandbreite ist unabhängig von der Entfernung im Netz verfügbar.

Dank der Unabhängigkeit von Förderungen und dem damit verbundenen bürokratischen Aufwand kann Speed Connect Netze schneller und unkomplizierter als andere Anbieter errichten. CEO Joachim Otte: „ Im Gegensatz zu anderen Modellen verlangen wir keine Mindestquoten anschlusswilliger Haushalte. Sobald die Gemeinde einen Grundsatzbeschluss zur Kooperation mit uns gefasst hat, starten wir die Detailplanung. Und wo immer es möglich ist, arbeiten wir mit lokalen Unternehmen und Dienstleistern zusammen. Das ermöglicht Synergien im Bau, eine schnellere Errichtung und hebt die lokale Wertschöpfung. “

In der Detailplanung erhebt Speed Connect bestehende, nutzbare Infrastruktur wie etwa Leerrohre und stimmt geplante oder laufende Bauprojekte wie Straßensanierungen, Gehsteigerrichtungen, Kanal- oder Wasserbau, Straßenbeleuchtung mit der Gemeinde im Hinblick auf Mitverlegung und/oder Mitnutzung ab. Ab Vorliegen aller zum Bau notwendigen Genehmigungen beginnen schnellstmöglich die Bauarbeiten​. Vor und während der Bauphase informiert Speed Connect Austria die Bevölkerung regelmäßig mittels Veranstaltungen und Einschaltungen in regionalen Medien über den Fortschritt der Arbeiten.

Weitere Informationen: www.speed-connect.at

Speed Connect Austria errichtet und betreibt in Österreich Glasfasernetze in ländlichen Regionen. Mit Investitionen im hohen dreistelligen Millionenbereich versorgt das Unternehmen Gemeinden und Kleinstädte zügig und großflächig mit hochqualitativer Kommunikations-Infrastruktur. Das stärkt und sichert die Basis für Wirtschaftswachstum und soziale Interaktion. Speed Connect Austria ist eine Tochter von Infracapital, einem nachhaltig orientierten europäischen Infrastruktur-Investor und Pionier im europäischen Glasfaserausbau.

