FPÖ-Kunasek: „Landeshauptmann Christopher Drexler muss vehement für Energiepreisdeckel eintreten!“

Richtungsstreit in der ÖVP über Einführung eines Strompreisdeckels – FPÖ fordert Einführung von Energiepreisdeckel und ruft Landesregierung zum Handeln auf.

Graz (OTS) - Nach den Aussagen von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu einer möglichen Energiepreisdeckelung sind auch andere ÖVP-Granden auf den Zug der Niederösterreicherin aufgesprungen. Unter anderem hatte der steirische Neo-Landeshauptmann Christopher Drexler gegenüber der „Krone“ verkündet, dass richtige Maßnahmen zur richtigen Zeit getroffen werden müssten. Laut Drexler könne dies auch ein Preisdeckel sein. „Dass der nunmehrige Landeshauptmann die Dringlichkeit von effektiven Entlastungsmaßnahmen für die Steirer endlich zu erkennen scheint, ist zu begrüßen. Immerhin war es die ÖVP, die gemeinsam mit der SPÖ bisher im Landtag allen Bemühungen, die Energiepreise für die Steirer zu senken oder breitenwirksame Unterstützung sicherzustellen, eine Absage erteilt hat“, so FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek. „Landeshauptmann Drexler ist dringend aufgerufen, sich im derzeitigen Richtungsstreit innerhalb der Volkspartei im Sinne der Steirer in den Ring zu werfen und sich für die Einführung eines Energiepreisdeckels stark zu machen. Es ist hoch an der Zeit, endlich effektive Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung auf Schiene zu bringen, anstatt wie in den vergangenen Monaten allen Irrwitzigkeiten der Bundesregierung in blindem Gehorsam Folge zu leisten“, so der freiheitliche Klubobmann abschließend.

