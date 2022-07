Gleichenfeier „Green Business Center“

In der Wegscheider Straße 26 entsteht auf 3.167 m² Quadratmeter bis September 2023 ein modernes Bürogebäude mit 180 Arbeitsplätzen. Der Bau liegt gut im Zeitplan.

Linz (OTS) - Am 23. Juni 2022 fand die traditionelle Gleichenfeier des „Green Business Center“ in der Wegscheider Straße 26 in der Nähe vom Linzer Infra Center statt. Die Green Finance Gruppe schafft dort für eigene Tochterunternehmen sowie für externe Mieter über 180 moderne Arbeitsplätze.

Das neue Bürogebäude inklusive Gastronomie überzeugt nicht nur durch die besondere Architektur, sondern auch durch die ausgefeilte Technik. Wie bereits bei anderen Projekten setzt die Green Finance Gruppe auch hier auf eine moderne, nachhaltige und kosteneffiziente Bauweise. Auf einer Grundstücksfläche von 3.167 m² entsteht hier ein energieeffizientes und hochmodernes Bürogebäude mit über 7.900 m² Bruttofläche, das neben einer kosteneffizienten Wärmepumpenheizung, Photovoltaik, Dachterrasse und einen Parkplatz mit mehr als 90 E-Ladestationen ausgestattet ist. Dies macht eine eigens neu errichtete Trafostation in Kooperation mit der Linz AG direkt am Grundstück möglich. Nachhaltigkeit wird bei der Green Finance Gruppe großgeschrieben, daher wurde bereits bei der Planung vor 2 Jahren bewusst auf eine übliche Gasheizung verzichtet. „Wir liegen voll im Zeitplan und im September 2023 wird wie geplant die Fertigstellung erfolgen“, so Dipl.-Ing.(FH) Christian Schauer, Geschäftsführer der Green Finance Group AG.

Gesellschaftliches und soziales Engagement liegt der Green Finance Gruppe sehr am Herzen. Daher wurde auf der Gleichenfeier wieder eine Tombola veranstaltet, wo der Gesamterlös an die OÖ Kinderkrebshilfe gespendet wurde. Durch den Verkauf von Losen und einem Zuschuss der Green Finance Gruppe kamen EUR 10.130,- an Spenden zusammen. Hr. Elhami Ibishi, Geschäftsführer der Fa. LAMI Bau GmbH erweiterte die Spende noch spontan um EUR 900,-, somit wurden dann insgesamt EUR 11.030,- an die Obfrau der OÖ Kinderkrebshilfe Frau Mag. Ulla Burghard-Görisch übergeben. „Wir bedanken uns bei allen Projektbeteiligten und unseren starken Spendern die eine solche Summe ermöglicht haben“, Dipl.-Ing.(FH) Christian Schauer.



Ein Projekt im Eigentum der Green Business Center Linz GmbH, 100% Tochter der Green Finance Group AG.

