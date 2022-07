Abhängigkeiten beenden-Gasressourcen in Niederösterreich nutzen

Bio Fracking Gas als langfristige Lösung

Wien (OTS) - In Österreich ist der Anteil des Erdgases aus eigener Förderung in den letzten Jahren auf weniger als 10 Prozent zurückgegangen. Im Klimaschutz und Energieministerium geht man davon aus, dass die Öl- und Gasressourcen bis 2030 erschöpft sein werden.

„Langfristige und nachhaltige Lösungsmöglichkeiten gibt es, wenn die zuständige Ministerin Gewessler bereit ist, österreichisch zu denken, zu arbeiten und zu planen,“ so der Bundesobmann der Fachliste der gewerblichen Wirtschaft, KommR Detlev Neudeck.



Schiefergasvorkommen in Niederösterreich könnten unser Land jahrelang mit Gas versorgen. Bisher scheiterte der Abbau am Widerstand der Bevölkerung und allen voran, an den GRÜNEN.

Bio Fracking Gas aus Österreich trägt dazu bei, die Abhängigkeit unserer Gasversorgung von Russland und anderen Ländern zu beenden und das vorhandene österreichische Gaspotential zu nutzen.

Die Montanuniversität Leoben entwickelte eine umweltfreundliche Fördermethode, „Bio Enhanced Energy Recovery” (BEER), um hier die Bedenken der Umweltschädlichkeit vermindern zu können.

Neudeck fordert: „Es ist dringend an der Zeit, die Möglichkeiten von heimischem Bio Gas- Fracking zu überprüfen und in weiterer Folge im Sinne der österreichischen Wirtschaft, auch zu realisieren.

Ein Trip der Ministerin nach Niederösterreich und Leoben kommt dem Steuerzahler bei weitem günstiger als der Privatjet der Umweltministerin nach Katar und der CO2 Ausstoß ist nicht vergleichbar.“

„Langfristig gesehen werden Arbeitsplätze geschaffen, vorhandene Gasabbaumöglichkeiten genutzt und Abhängigkeiten reduziert“, schloss Neudeck.

