Doppeltes Jubiläum mit Promi-Besetzung

Wien (OTS) - 150 Leute feierten am 1. Juli den 30. Geburtstag von Netzwerker Gerald Weilbuchner beim Heurigen Wolff. Gleichsam wurde auf das dreijährige Bestehen der Coram Publico Kommunikation & Vernetzung GmbH angestoßen. Durch die Veranstaltung führte Moderatorin Sasa Schwarzjirg bei musikalischen Klängen von Chrissi Klug und Dave Reismann.



„Es war mir eine große Freude, nach einer Phase der pandemischen Unkalkulierbarkeit meinen 30er nachfeiern zu können. Vor genau drei Jahren habe ich den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und nun konnten wir beide Jubiläen gebührend feiern. Ich danke allen Vertretern aus Wirtschaft und Politik, die meiner Einladung gefolgt sind“, sagt Gerald Weilbuchner, Gründer von Coram Publico.

Nach den Laudatoren Alexander Wimmer (Institut Recht der Wirtschaft, Universität Wien), Albert Troppmair (Bürgermeister aus Geralds Heimatgemeinde Burgkirchen) und Maria Hubl (Managing Partner der Perfect Match Executive Search KG) folgte eine Ansprache des Jubilars mit einem persönlichen Rückblick und aktuellen geschäftlichen Projekten.

„Neben meiner Coram Publico Kommunikation & Vernetzung GmbH darf ich seit dem letzten Jahr auch als Partner der Finanzfuchsgruppe GmbH im Finanz- und Versicherungsbereich aktiv sein und damit neue Maßstäbe in der Beratung setzen“, so Weilbuchner weiter, der sich auf kommunale Lösungen und betriebliche Vorsorge spezialisiert hat.

Unter den Gästen wurden gesehen:

Gudrun Kugler (Abgeordnete zum Nationalrat), Caroline Hungerländer (Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete), Udo Guggenbichler (Gemeinderat und Landtagsabgeordneter), Elisabeth Wolff (Bundesrätin / Direktorin Bauernbund Wien), Michael Takacs (Bundespolizeidirektor), Dominik Schrott (Strategisches Verkehrsmanagement ASFiNAG Service GmbH / NR a.D.), Harald Hauke (Vorstand Altstoff Recycling Austria AG), Johann Hammerer (Vorstand Union Agricole Holding AG / Vorstand Biotic Science Holding AG), Johannes Dietachmair (Co-Gründer der Finanzfuchsgruppe GmbH), Ulrike Domany-Funtan (Generalsekretärin fit4internet), Stefan Ebner (Geschäftsführer-Stv. WKO Bundessparte Transport und Verkehr), Michaela Pacher (Deputy Head of Mission Austrian Embassy Warsaw), Norbert Köck (Kaufmännischer Geschäftsführer Sportland NÖ), Susanne Vrovaz (Kabinett Bundeskanzleramt), Alexandra Ahorn (Head of Public Affairs ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH), Hannes Koza (Bürgermeister Marktgemeinde Vösendorf), Walter Lazelsberger (Bürgermeister St. Marien), Konstantin Köck (Richter Bundesverwaltungsgericht), Martin Brenner (Leitung Abteilung Finanz, Buchhaltungsagentur des Bundes), Severin Gruber (Kabinettschef-Stv. Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft), Wolfgang und Lisa Maria Bachmayer (OGM), Stephan Messner (Rechtsanwalt), Agnes (Chief Compliance Officer AUVA) und Adam Christian (Head of Postal Partner Management, Österreichische Post), Mario Derntl (Geschäftsführer zukunft.lehre.österreich.)

