Film/Fernseh-Abkommen: ORF unterstützt fünf Kinofilmprojekte mit rund 1,8 Millionen Euro

Drei Spiel- und zwei Dokumentarfilme

Wien (OTS) - Brennende Themen der Zeit, berührende Geschichten der Gegenwart und Vergangenheit sowie ein Animationsabenteuer spannen den Bogen der fünf Filmproduktionen, denen der ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens einen maßgeblichen Finanzierungsbeitrag in der Gesamthöhe von rund 1,8 Millionen Euro zugesagt hat. Beim 190. Sitzungstermin der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut, der am Mittwoch, den 6. Juli 2022, stattfand, wurden aus zahlreichen Einreichungen drei Spiel- und zwei Dokumentarfilmprojekte ausgewählt.

Nach dem großen Kino-Erfolg von Arx Anima mit „Häschenschule 2“ steht nun schon das nächste Abenteuer für die ganze Familie in den Startlöchern: „Die Heinzels“ treiben wieder ihr Unwesen und führen unter der Regie von Ute von Münchow-Pohl in die Animationswelt von Heinzelmädchen Helvi – die im zweiten Teil alles daran setzt, zwei verfeindete Sippen endlich wieder zu versöhnen. Für „Sonne“ mit dem Best First Feature Award auf der Berlinale ausgezeichnet lässt Kurdwin Ayub in ihrem Folgefilm „Mond“ in gesellschaftlichen Zwängen gefangene Frauen aus zwei Welten aufeinanderprallen. Zwischen der scheinbaren Unvereinbarkeit, eine gute Mutter zu sein und sich als Frau selbst zu verwirklichen, bewegt sich in Alexandra Makarovás Drama „Perla“ eine starke Frau, die in den 1980ern aus der Tschechoslowakei nach Österreich geflüchtet ist. In seinem Dokumentarfilm „Circles of Hell“ begleitet Juri Rechinsky Flüchtlinge und beleuchtet so die Folgen des Ukrainekrieges. Elisabeth Scharang und Kristin Gruber widmen sich in „Nicht eine weniger #HowToStopFemicide“ dem globalen Phänomen geschlechterbasierter Gewalt und zeigen Wege auf, wie die Spirale der systematischen Gewalt an Frauen unterbrochen werden kann.

Die vom ORF kofinanzierten Projekte der 190. Sitzung der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut im Detail:

Die Heinzels 2

Animationsfilm/Family Entertainment

Buch: Jan Strathmann

Regie: Ute von Münchow-Pohl

Produktion: Arx Anima Animation Studios

Inhalt: Heinzelmädchen Helvi entdeckt, dass es neben ihrer eigenen Sippe noch andere Heinzels gibt: Eine Heinzel-Gang, die für jeden Spaß zu haben ist und allerlei modernste Technik einsetzt. „Supermützengenial!“, denkt Helvi – bis sie feststellt, dass die Gang vom Helfen nichts mehr wissen will. Zwischen Helvi und dem jüngsten Gangmitglied Bo entwickelt sich jedoch eine besondere Freundschaft, die die Kraft hat, beide Heinzel-Sippen nach mehr als 250 Jahren endlich wieder zu versöhnen.

Mond

Drama

Buch und Regie: Kurdwin Ayub

Produktion: Ulrich Seidl Film

Inhalt: Sarah, eine ehemalige Kampfsportlerin aus Wien, nimmt das Angebot an, als Personal Trainerin für drei Töchter einer reichen Familie im Nahen Osten zu arbeiten. Sie landet in einer fremden Welt, in einem Palast hinter Mauern und ohne Internet, wo die Schwestern rund um die Uhr überwacht werden. Für das Boxtraining interessieren sich die Schwestern wenig. Wieso aber hat man Sarah dann hierhergeholt?

Perla

Drama

Buch und Regie: Alexandra Makarová

Produktion: Golden Girls

Inhalt: Wien, die frühen 1980er Jahre. Perla, eine tschechoslowakische Dissidentin und alleinerziehende Mutter, lebt in einer Beziehung mit dem österreichischen Tibetologen Josef. Als sie einen Anruf ihrer todkranken Jugendliebe aus der Heimat bekommt, setzt sie nicht nur ihre neu aufgebaute Existenz, sondern auch ihre Freiheit aufs Spiel.

Circles of Hell

Dokumentarfilm

Buch: Ksenya Kharchenko

Regie: Juri Rechinsky

Produktion: Horse&Fruits Filmproduktion

Inhalt: Es herrscht Krieg in Europa. Menschen fliehen vor Tod und Zerstörung. „Circles Of Hell“ wird einigen ihrer Geschichten ein Gesicht verleihen. Was bedeutet es, vor Krieg zu fliehen? Was wird für immer verloren sein? Und was kann man einem Menschen nicht nehmen?

Nicht eine weniger #HowToStopFemicide

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Elisabeth Scharang und Kristin Gruber

Produktion: KGP Filmproduktion

Inhalt: In Österreich werden mehr Frauen ermordet als Männer. Warum hat eines der reichsten Länder der Welt ein derartiges Problem mit Femiziden; und wie hängt das mit der Situation für Frauen in Südkorea, Kenia oder den USA zusammen? Der Film thematisiert das globale Versagen im Kampf gegen geschlechterbasierte Gewalt, folgt dem zornigen Protest von Aktivistinnen weltweit und zeigt die Lösungen: How to stop Femicide.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at