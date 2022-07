Zehnmal ORF-„Sommerkabarett“ mit Athanasiadis, Mittermeier, Malarina, Rubey, Kulis und Co.

Auftakt ab 12. Juli in ORF 1 mit dem „Salzburger Stier“

Wien (OTS) - Im Sommer werden die Lachmuskeln in ORF 1 auf die Probe gestellt, wenn das ORF-„Sommerkabarett“ in zehn Ausgaben Top-Kabarettistinnen und -Kabarettisten vor den Vorhang bittet. Den Auftakt macht der renommierteste Kabarettpreis im deutschsprachigen Raum: Der „Salzburger Stier“ ist in zwei Teilen in ORF 1 zu sehen – die Eröffnungsgala am Dienstag, den 12. Juli 2022, und der Preisträgerabend am Dienstag, den 19. Juli. Auf dem „Sommerkabarett“-Spielplan stehen außerdem die ORF-Premieren der Kabarettprogramme von Caroline Athanasiadis, Michael Mittermeier, Malarina, Manuel Rubey und Gernot Kulis – und die „Pratersterne Hochschaubahn“, die XL-Ausgabe der erfolgreichen Kabarettserie.

ORF-„Sommerkabarett“-Auftakt: „Salzburger Stier 2022 – Die Eröffnungsgala“

Die Eröffnungsgala des „Salzburger Stier“ ist am Dienstag, dem 12. Juli, um 23.20 Uhr in ORF 1 zu sehen. Der deutsche Kabarettist Hannes Ringlstetter präsentiert zum Auftakt der alljährlichen Preisverleihung des „Salzburger Stiers“ eine Gala in Lindau am Bodensee. In dieser sind unter anderem Kabarettstar und Publikumsliebling Alfred Dorfer, bei einem seiner seltenen Fernsehauftritte, und die bayrische Kabarettistin und Gstanzl-Spezialistin Martina Schwarzmann zu sehen.

Die weiteren ORF-„Sommerkabarett“-Termine im Überblick:

Dienstag, 19. Juli, 22.00 Uhr: „Salzburger Stier 2022 – Der Preisträgerabend“

Dienstag, 26. Juli, 23.25 Uhr: „Severin Gröbner: Servus Piefke“ Freitag, 29. Juli, 20.15 Uhr: „Caroline Athanasiadis: Tzatziki im 3/4-Takt“

Freitag, 5. August, 20.15 Uhr: „Michael Mittermeier: Lucky Punch“ Dienstag, 9. August, 22.00 Uhr: „Stefan Haider: Free Jazz“ Freitag, 12. August, 20.15 Uhr: „Malarina: Serben sterben langsam“ Freitag, 19. August, 20.15 Uhr: „Manuel Rubey: Goldfisch“ Freitag, 26. August, 20.15 Uhr: „Pratersterne Hochschaubahn“ Freitag, 2. September, 20.15 Uhr: „Gernot Kulis: Herkulis“

Die ORF-„Sommerkabaretts“ mit Caroline Athanasiadis, Malarina, Manuel Rubey, der „Pratersterne Hochschaubahn“ und Gernot Kulis sind jeweils am Dienstag danach um 22.00 Uhr im Rahmen von „DIE.NACHT“ nochmals in ORF 1 zu sehen.

Sommerliches Kabarett auf Flimmit

Auch Flimmit sorgt mit seinem sommerlichen Kabarett-Reigen für beste Unterhaltung. Dabei gibt es u. a. ein Wiedersehen mit Andrea Händler („Das Schweigen der Händler“), Alfred Dorfer („Badeschluss“), Andreas Vitásek („39,2 – Ein Fiebermonolog“), Alex Kristan („Lebhaft – Rotzpipn forever“) und vielen mehr. Neu im Programm ist auch Michael Niavaranis aktuelle Simpl-Revue „Krone der Erschöpfung“, bei der auf höchst unterhaltsame Weise die vergangenen Lockdowns resümiert und das politische Geschehen in Österreich scharfzüngig kommentiert wird.

