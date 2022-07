FPÖ-Schnedlitz: Alkohol oder Psychopharmaka – Nehammers Offenbarungseid des völligen Versagens!

Nehammers Psychogramm am ÖVP-Parteitag in Innsbruck spiegelt die Überforderung der Bundesregierung perfekt wider!

Wien (OTS) - „Die flapsigen Bemerkungen von Bundeskanzler Karl Nehammer, wonach die aktuellen Herausforderungen entweder nur mit „Alkohol oder Psychopharmaka“ zu bewältigen sein werden, sind ein klassischer Offenbarungseid und spiegeln das völlige Versagen der Regierung auf der einen Seite und die totale Überforderung mit der Gesamtsituation auf der anderen Seite wider.

Nehammer hat heute einmal mehr unter Beweis gestellt, dass er als Regierungschef eine Fehlbesetzung ist und den Weg für Neuwahlen freimachen sollte. Diese Bundesregierung ist mittlerweile eine reale Gefahr für die Sicherheit und die Zukunft unserer Republik geworden und es ist höchst an der Zeit, dass hier endlich ein Wechsel an der Regierungsspitze stattfindet“, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz in einer Reaktion zu den jüngsten Aussagen von Karl Nehammer am ÖVP-Parteitag in Innsbruck.

