Ingrid Korosec gratuliert Anton Mattle herzlich zu seiner eindeutigen Wahl als Landesparteiobmann der Tiroler Volkspartei

Präsidentin der ÖVP-Senioren sieht die Anliegen der älteren Generation in Tirol auch weiterhin bestens vertreten.

Wien (OTS) - Ingrid Korosec, Präsidentin der ÖVP Senioren, gratuliert Anton Mattle herzlich zur eindeutigen Wahl als Tiroler ÖVP-Landesparteiobmann. „Wer Anton Mattle kennt, weiß, dass es sich bei ihm um einen erfahrenen Politiker handelt, der bereits im Angesicht unvorstellbarer Herausforderungen über sich hinausgewachsen ist. Man denke allein an die Lawinenkatastrophe von Galtür, die er als damaliger Bürgermeister dieser Gemeinde gemeistert hat. Mattle ist ein über die Parteigrenzen hinweg geschätzter Profi, der stets um Ausgleich und Konstruktivität bemüht ist und sein Ohr stets bei den Sorgen der Menschen hat, mit denen er sich auf einer Augenhöhe verbunden sieht. Seine eindeutige Wahl zum neuen Landesarteiobmann ist ein positives und starkes Zeichen für die Zukunft der Tiroler Volkspartei“, betont Korosec.

Korosec ist davon überzeugt, dass unter Anton Mattle, dem bisherigen Tiroler Wirtschaft-Landesrat, die Anliegen der Seniorinnen und Senioren weiterhin in der Politik Gehör finden und Gewicht haben werden. „Anton Mattle hat als Wirtschaftslandesrat und Verantwortlicher für Generationenfragen bewiesen, dass ihm die Seniorinnen und Senioren ein echtes Herzensanliegen sind. Er lebt den Geist der Generationenpolitik, in der Tirol Maßstäbe setzt. Die jährlich stattfindende Seniorenenquete zu zentralen Fragen des Alters, Digitalisierungsschulungen in den 47 Tiroler „Computerias“ und gezielte Beratungen in den Bereichen Gesundheit und Ehrenamt sind nur ein paar Beispiele“, zählt Ingrid Korosec auf.

Gleichzeitig dankt Korosec dem scheidenden Landesparteiobmann Günther Platter für sein jahrzehntelanges Engagement in der Tiroler Politik und dafür, dass er Tirol 14 Jahre lang mit großer Besonnenheit und Tatkraft erfolgreich regiert hat. „Günther Platter war stets kämpferisch und standhaft, ohne aber das Feingefühl für die Menschen zu verlieren. Ich wünsche ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute“, so Korosec abschließend.

