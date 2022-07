Beatrice und Heimo verankern ihre Liebe auf der MS Admiral Tegetthoff

Unsere standesamtliche Trauung letzte Woche war schon ein Traum. Aber dieser wunderschöne und emotionale Tag auf diesem tollen Schiff, im Kreise unserer Familien und Freunde wird unvergessen bleiben! Es ist definitiv der schönste Tag in meinem Leben. Beatrice Turin

Wien (OTS) - Wien. Prachtvolles Wetter, 110 geladene Gäste, ein Dompfarrer und die MS Admiral Tegetthoff – und doch überstrahlten Beatrice und Heimo Turin an diesem Nachmittag alle. Mit dem Segen von Dompfarrer Toni Faber, der für die beiden seinen Urlaub verschoben hatte, schipperte die amtierende Miss Europe und der Unternehmer musikalisch untermalt von Saxolady Daniela Krammer, Ingrid Diem und Su Maturin in den Hafen der Ehe. Die kreative Braut hat gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa tagelang das wohl berühmteste Charterschiff der DDSG Flotte in den Farben rosa-gold liebevoll dekoriert. Nach einem Sektempfang zauberte die Küchencrew gleich drei elegant klassische Hochzeitsbüffets mit unter anderem Wiener Schnitzel, Rindsbackerl auf Rotweinragout, Pasta mit Garnelen oder Lachsfilet mit Grillgemüse. Die mehrstöckige Hochzeitstorte kommt von Klaus Hanauer, der auch zu den besten Konditoren Österreichs zählt.

Für die opulente Prinzessinnen-Robe vertraute das Model und Sängerin wieder der Schneidermeisterin Rada Zaric mit ihrem Wiener Modeatelier „Goldene Naht“. Ausgelassen gefeiert wird sicherlich bis in die frühen Morgenstunden, auch dank der Musik von Maibritt und zahlreichen Spielen mit und für das frisch vermählte Brautpaar.

