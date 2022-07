Nehammer: „Tirols Landesparteiobmann Anton Mattle steht für Bürgernähe und Pragmatismus“

Nehammer & Sachslehner gratulieren dem neu gewählten Landesparteiobmann der Tiroler Volkspartei

Alpbach (OTS) - „Der heute neu ins Amt gewählte Landesparteiobmann der Tiroler Volkspartei, Anton Mattle, steht für Bürgernähe und Pragmatismus. Als langjähriger Bürgermeister kennt Mattle die Politik aus den unterschiedlichsten Perspektiven und ist bekannt dafür, ein gutes Auge für Probleme und ihre Bewältigung zu haben. Mit Anton Mattle an der Spitze ist die Tiroler Volkspartei bestens aufgestellt. Das sehen auch die Delegierten der Tiroler Volkspartei so und haben ihn heute mit einem hervorragenden Ergebnis zum neuen Landesparteiobmann gewählt. Ich gratuliere sehr herzlich, freue mich auf die enge Zusammenarbeit und wünsche ihm das Beste für alle bevorstehenden Aufgaben“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer zur Wahl von Anton Mattle zum Landesparteiobmann.



„Die Erfahrung und Fähigkeiten von Anton Mattle sind ein Garant, dass er die großen Fußstapfen von Günther Platter bestens ausfüllen wird. Er bringt alles mit, um die Tiroler Volkspartei in eine hervorragende Zukunft zu führen“, so die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, und weiter: „Ich gratuliere Anton Mattle herzlichst zur Wahl und wünsche ihm viel Erfolg für die auf ihn zukommenden Aufgaben.“

