„Wiener Blut“ feierte Premiere im Schloss Weitra

LH Mikl-Leitner: „Kultur hat wieder volle Fahrt aufgenommen“

Niederösterreich/Weitra (OTS) - Gestern, Freitagabend, feierte die musikalische Komödie „Wiener Blut“ Premiere im niederösterreichischen Schloss Weitra. Nach Begrüßungsworten der Schlossherrin Stephanie zu Fürstenberg und Intendant Dr. Peter Hofbauer begrüßte auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Publikum: „Ein ganz besonderer Abend in einem besonderen Jahr. Wir sind im Jubiläumsjahr ,100 Jahre Niederösterreich´ und feiern hundert Jahre Eigenständigkeit und Souveränität. Das wollen wir nutzen, um alles, was uns wert und wichtig ist, in den Mittelpunkt zu stellen.“

Kunst und Kultur käme hier ein besonders hoher Stellenwert zu, so die Landeshauptfrau, „weil wir daraus viel Kraft schöpfen können, die wir auf dem Weg nach vorne brauchen werden, wenn ich an zwei globale Krisen und die nachhaltigen Folgen denke. Also lassen Sie uns heute Abend hier in Weitra Kraft tanken, und freuen wir uns, dass die Kultur wieder volle Fahrt aufgenommen hat.“

Abschließend bedankte sich Mikl-Leitner bei der Stadtgemeinde Weitra, die maßgeblich unterstützt hat, um die Schloss-Festspiele möglich zu machen. Weiters beim Ehepaar zu Fürstenberg, das sein Schloss für die breite Bevölkerung öffne, und bei Intendant Peter Hofbauer, seinem Team und allen Künstlerinnen und Künstlern.

Die musikalische Komödie „Wiener Blut“, nach einer Operette von Johann Strauss, wird bis 7. August im Schloss Weitra gespielt. Unter der Regie von Peter Kratochvil gehören u. a. Caroline Vasicek und Joesi Prokopetz zum Ensemble.

