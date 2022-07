EuroMillionen: Rekord-Europot mit 230 Millionen Euro nicht geknackt

Zwei Steirer wurden mit „5 plus 1 Richtigen“ zu Millionären

Wien (OTS) - Jetzt hat der Europot bei EuroMillionen also am Freitag seinen Maximalwert von 230 Millionen Euro erreicht – und er wurde wieder nicht geknackt. Ausgehend von einem Superpot Mitte Juni ist es zum siebenten Mal niemandem gelungen, die „5 plus 2 Richtigen“ zu tippen.

Dabei hätte die Gewinnsumme ja die 230 Millionen Euro deutlich überschritten, aber aufgrund der Limitierung wurde der darüber hinaus gehende Betrag dem zweiten Gewinnrang zugeschlagen. Davon profitiert haben unter anderem zwei Steirer, denen es (wie auch drei Franzosen, zwei Briten, einem Spanier und einem Luxemburger) gelungen ist, „5 plus 1 Richtige“ zu tippen und damit rund 1,5 Millionen Euro zu gewinnen.

Dieser zweite Gewinnrang erfuhr also eine enorme finanzielle Aufwertung: Anstelle der üblicherweise rund 1,2 Millionen Euro ging es am Freitag gleich um mehr als 13 Millionen Euro. Und in dieser Tonart geht es auch weiter, denn:

Am kommenden Dienstag erhöht sich der Europot nicht mehr, und es geht neuerlich um exakt 230 Millionen Euro für die „5 plus 2 Richtigen“. Das heißt: Die Gewinnsumme, die für den ersten Rang bis zum Dienstag eingespielt wird, wird also nicht zu den 230 Millionen Euro hinzugerechnet, sondern fließt zur Gänze in den zweiten Gewinnrang, der damit wiederum um die 15 Millionen Euro oder mehr schwer sein wird.

Dieses „Spielchen“ geht – so es zuvor keine „5 plus 2 Richtigen“ gibt – jetzt bis zum 22. Juli 2022 weiter. Bleibt dann abermals ein Europot-Gewinner aus, so werden auch die 230 Millionen Euro dem zweiten Gewinnrang zugeschlagen und werden an diesem Tag jedenfalls ausgespielt. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at