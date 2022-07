Lotto: Jackpot nach Bonus-Ziehung – am Sonntag warten 1,2 Mio. Euro

300.000 Euro extra nach OÖ und Solo-Joker mit 193.000 Euro für Steirer

Wien (OTS) - Die sechste Lotto Bonus-Ziehung des Jahres endete am vergangenen Freitag mit einem Jackpot. Die „sechs Richtigen“ waren auf keinem Wettschein angekreuzt und auch nicht als Quicktipp auf eine Quittung gedruckt. Damit geht es am Sonntag beim Sechser um rund 1,2 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl stand ein Jackpot auf dem Spiel, und der wurde dreimal geknackt. Die Gewinne wurden in Niederösterreich mit dem System 0/08 sowie in Tirol und über die Spieleseite win2day per Normalschein erzielt und sind jeweils mehr als 65.000 Euro wert.

Unter allen mitspielenden Lotto Tipps wurden einmal 300.000 Euro extra ausgespielt, und der Gewinn entfiel auf eine in Oberösterreich gespielte Quittung mit der Nummer 6871115987.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser, und so ging die Gewinnsumme wieder an die Fünfer, wodurch 61 Spielteilnehmer jeweils rund 4.000 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich darf sich ein Steirer bzw. eine Steirerin über einen Sologewinn freuen. Das angekreuzte „Ja“ zum Joker brachte einen Gewinn von rund 193.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 8. Juli 2022

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 576.252,18 – es warten 1,2 Mio. 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 65.150,00 63 Fünfer zu je EUR 1.372,00 185 Vierer+ZZ zu je EUR 140,10 3.013 Vierer zu je EUR 47,80 4.519 Dreier+ZZ zu je EUR 14,30 50.759 Dreier zu je EUR 5,10 154.575 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 11 17 21 22 24 38 Zusatzzahl 2

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 8. Juli 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 61 Fünfer zu je EUR 3.942,50 2.160 Vierer zu je EUR 18,80 35.469 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 5 10 19 36 45

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 8. Juli 2022

1 Joker zu EUR 192.967,40 12 mal EUR 8.800,00 90 mal EUR 880,00 947 mal EUR 88,00 9.515 mal EUR 8,00 93.558 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 9 5 1 6 2

