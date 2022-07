RFS: Bundes-ÖH übt sich in Panikmache und verlässt erneut den Weg der Vernunft

Die Österreichische Hochschülerschaft fordert die Rückkehr der Maskenpflicht an den Hochschulen und zelebriert damit die Wiederbelebung des Krisenmodus

Wien (OTS) - In diesen Tagen gibt die ÖH in Sachen Corona-Management ein trauriges Bild ab. Während die Gesellschaft, leider viel zu spät, beginnt mit dem Virus zu leben, feiert die Österreichische Hochschülerschaft ihr Comeback der Angst- und Panikmache. Man könnte meinen, dass es die letzten Jahre nie gegeben hätte. „Es stellt sich die Frage, welche Intention dahintersteckt.“, merkt RFS-Bundesobfrau Gudrun Kofler an.

Die Endlosspirale des Corona-Wahnsinns darf in den Hochschulen keinen Platz mehr haben. Nach unzähligen Impfkampagnen und Dauertestungen, den Universitätsangehörigen und Studenten erneut die Maske aufzuzwingen entbehrt jeder medizinischen Vernunft. Der Selbstschutz ist ein hohes Gut. Jeder hat die Möglichkeit selbst zu entscheiden, ob er eine Maske tragen möchte oder nicht. Mit diesem System sind die Hochschulen gut durch das Semester gekommen. Eine Wiedereinführung von Corona-Maßnahmen lehnt der Ring Freiheitlicher Studenten kategorisch ab!

