Drei steirische Unternehmen bringen Investitionsimpuls für Thermenresort Loipersdorf

Die Therme Loipersdorf bekommt neue Eigentümer: Merkur Versicherung AG, Granit Holding GmbH sowie SHR Thermen & Hotel Beteiligung GmbH investieren nachhaltig in die Region.

Bad Loipersdorf (OTS) - „Wir sind sehr glücklich mit der Merkur Versicherung, dem Bauunternehmen Granit und der SHR Gruppe drei starke Partner gefunden zu haben, die regionale Verantwortung übernehmen und an dieses Zukunftsprojekt mit überregionaler Strahlkraft glauben“ , freut sich Fürstenfelds Bürgermeister und Beiratsvorsitzender Franz Jost. In einem strukturierten Prozess, begleitet von der Unternehmensberatung Deloitte Wien, wurden in den vergangenen Monaten potenzielle Kapitalgeber aus dem europäischen Raum für das Thermenresort Loipersdorf – bestehend aus der Therme, dem Hotel „Das Sonnreich“ sowie dem Congress Loipersdorf – angesprochen. Am 08. Juli fiel in der Generalversammlung die Entscheidung zugunsten des steirischen Konsortiums – vorbehaltlich aller Zustimmungen durch öffentliche Gremien.

„Zu dritt treten wir an, um dieses Projekt im Herzen der Steiermark erlebbar zu machen, die Region zu stärken und die Menschen zu begeistern. Denn die Therme Loipersdorf war als erste steirische Therme mit den Schwerpunkten Wellness und Spaß schon immer innovativer Vorreiter im Tourismus. Diesen Pioniergeist lassen wir weiterleben, denn wir glauben fest an die Region und ihr touristisches Potenzial" , freut sich das Konsortium einstimmig. Ein zukunftsweisender Investitionsplan der neuen Eigentümer für die nächsten Jahre liegt bereits vor. Konkret wird das steirische Konsortium die Vermögensanteile zu je einem Drittel halten.

Investitionsschub für die gesamte Region

„Das Thermenresort Loipersdorf ist das Flaggschiff der heimischen Thermen und der größte Arbeitgeber in der Region. Mit der Übernahme durch eine Gruppe steirischer Unternehmen können nun wichtige Zukunftsinvestitionen getätigt und die Erfolgsgeschichte von Loipersdorf fortgeschrieben werden. Zudem freut es mich, dass auch in Zukunft auf das bestens bewährte Managementteam und damit auf Kontinuität für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesetzt wird“ , so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.

Besonders erfreulich ist, dass der eingeschlagene Erfolgskurs des Thermenresorts auch künftig gemeinsam mit dem seit 2018 tätigen Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini fortgesetzt wird. „Wir freuen uns Partner gefunden zu haben, mit denen wir gemeinsam mit unseren treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die bereits über 40-jährige Erfolgsgeschichte der Therme Loipersdorf weiter fortschreiben werden“ , so Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini. Erst im Spätsommer 2021 erfolgte die sehr erfolgreiche vierte Quellbohrung mit einem Investment von rund vier Millionen Euro, um die Versorgung mit Thermalwasser nachhaltig sicherzustellen.

Über das Thermenresort Loipersdorf

Mit aktuell über 300 Personen, die direkt in der Therme beziehungsweise im Hotel „Das Sonnreich“ sowie im Congress Loipersdorf beschäftigt sind und weiteren rund 2.000 Arbeitsplätzen, die im nahen Umfeld generiert werden, zählt das Thermenresort Loipersdorf zu den größten Arbeitgebern der Region. Jährlich besuchen rund 560.000 Gäste die südoststeirische Therme, die sich auf einer Gesamtfläche von rund 55.000 m2 erstreckt und 35 Becken umfasst.

