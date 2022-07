Richtigstellung betreffend die Burgenland Energie AG

Eisenstadt (OTS) - Die Volkspartei Burgenland hat in ihrer OTS-Aussendung vom 21.05.2022 (OTS 0013) mit der Überschrift „Skandal: Mitten in Krise verschleudert Energie Burgenland Millionen“ berichtet, dass die Energie Burgenland, die im Mehrheitseigentum des Landes steht, die Energiepreise kräftig erhöht und zeitgleich ein millionenschweres Marketing-Budget für einen neuen Namen, ein neues Logo bzw. einen neuen Internetauftritt ausgibt.

Dagegen verwehrt sich nun die Burgenland Energie, die politische Kritik an ihren Preiserhöhungen offensichtlich mit flächendeckenden Abmahnschreiben aufgreift. Tatsächlich soll der neue Marktauftritt laut Angaben der Burgenland Energie AG nur ca. EUR 370.000 gekostet haben. Fakt ist, die Preise wurden – im Gleichklang mit der Energieallianz Austria, deren Gesellschafterin die Burgenland Energie ist – für die Kunden deutlich spürbar angehoben.



Was bleibt, ist also die Frage, wie die SPÖ-Alleinregierung - vor allem SPÖ-Landeshauptmann Doskozil - mit den immensen Preissteigerungen für die Burgenländerinnen und Burgenländer umgehen will.



