Donaustadt: Stadl-Konzert der „Remember Elvis Band“

Wien (OTS/RK) - Melodische Rückblicke auf die großen Erfolge des legendären amerikanischen Sängers Elvis Presley (1935 – 1977) erklingen am Samstag, 9. Juli, ab 19.00 Uhr, im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Mit seiner seit 2002 bestehenden „Remember Elvis Band“ interpretiert der bewährte Wiener Musiker Richi Nagy (Gesang, Gitarre) schwungvolle und gefühlsbetonte Lieder. Die Devise des Konzerts lautet „Elvis Presley Tribute – Der King lebt!“. Der Zutritt ist kostenlos. Der Verein „Kulturfleckerl Eßling“ bittet die Besucher*innen um Spenden. Reservierung von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868 und E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Rock’n Roll-Fans dürfen diese Veranstaltung nicht versäumen. Gemeinsam mit dem Band-Leiter Richi Nagy treten Charly Hloch (Piano), Harry Hudson (Schlagwerk) sowie Thomas Hechenberger (Gitarre) auf. Über das Konzert sagt die ehrenamtlich tätige Obfrau des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi, voller Vorfreude: „Ein Abend für alle, die nicht stillsitzen können, oder wollen“. Die Zuhörer*innen sollen die aktuellen Corona-Vorgaben beachten. Mehr Informationen über die Hommage an Elvis Presley und wegen späterer Kultur-Veranstaltungen in Eßling: Telefon 0699/180 646 40. Fragen an die Vereinsleitung per E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Musiker Richi Nagy („Remember Elvis Band“): www.richinagy.com/remember-elvis-band/

Wissenswertes über Elvis Presley: www.elvis-presley-the-king.de/

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

