Jazzgitarrist Karl Ratzer mit Goldenem Verdienstzeichen geehrt

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler nahm die Ehrung im Rahmen eines Konzerts des Karl Ratzer Quartet im Porgy & Bess auf der Bühne vor

Wien (OTS) - Der österreichische Jazzgitarrist Karl Ratzer erhielt gestern, Donnerstag, im Wiener Jazzclub Porgy & Bess das „Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien“. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler nahm die Verleihung im Rahmen des Konzerts des Karl Ratzer Quartet auf der Bühne vor. Die Ehrung war bereits im Mai 2020 beschlossen worden, konnte aber aufgrund der Coronapandemie erst jetzt verliehen werden.

Zahlreiche Freunde und Fans der Jazzgitarrenlegende Ratzer waren gekommen, um live dabei zu sein, als der Musiker, der diese Woche seinen 72. Geburtstag feierte, geehrt wurde.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler betonte auf der Bühne des Jazzclubs die Bedeutung des Wirkens von Karl Ratzer: „Uns hat die Musik gerettet in allen Lebensphasen. In diesem musikalischen Kosmos haben Sie sich bereits als Fixstern eingeschrieben und leuchten noch lange – das ist ein Auftrag!“ Und abschließend hielt sie fest: „Ich frage mich, wer hier wen ehrt – die Stadt ehrt Sie, aber Sie ehren die Stadt mit ihrem Tun.“

Die Laudatio auf Karl Ratzer hielt Christoph Huber, künstlerischer Leiter des Porgy & Bess: „Ein authentischer Mensch, der das, was er ist, nicht spielt, egal ob auf oder abseits der Bühne. Ein Mensch, dessen Sprache die Musik ist, für den Musik ein Lebensmittel ist oder wie die Luft zum Atmen, der ohne Musik nicht lebensfähig wäre. (…) Die Kulturnation Österreich und die Stadt Wien können sich glücklich schätzen, so ein musikalisches Genie zu beheimaten.“

Biografie Karl Ratzer

Am 4. Juli 1950 in prekären Verhältnissen als Kind zweier KZ-Überlebender in Wien geboren, erlernte der junge Rom (Angehöriger des Volkstamms der Roma) autodidaktisch das Gitarrespiel. Ab seinem 13. Lebensjahr stand er auf der Bühne – wichtige Lehrjahre, in denen Ratzer zu einem der bekanntesten Rockgitarristen im deutschsprachigen Raum aufstieg.

1972 bis 1980 lebte Ratzer in den USA, wo er mit etlichen bedeutenden Jazzmusikern wie Johnny Griffin, Jeremy Steig, Bob Mintzer, Joe Chambers, Dan Wall, Eddie Gomez oder Gary Anderson und Sal Nistico zusammenarbeitete. Die wichtigsten Stationen waren New York, Chicago und Atlanta. Der Trompeter Chet Baker brachte Ratzer schließlich 1979 erstmals wieder im Rahmen einer Tournee nach Europa.

Zurück in Wien folgten ab den frühen 1980er Jahren etliche weitere Kollaborationen mit hochrangigen Jazzern wie Fritz Pauer, Hans Koller, Art Farmer, Lee Konitz, Bob Berg, Clark Terry oder Chaka Khan. Auch mit seinem Cousin, dem Wiener World- und Jazzmusiker Harri Stojka, trat Ratzer wiederholt auf.

Als Besitzer und musikalischer Direktor des Wiener Jazzclubs "Camarillo" (1988/1989) lud er immer wieder international bekannte Stars ein, die zusammen mit österreichischen Musikern auftraten. Von 1999 bis 2003 war Ratzer Gastprofessor für Jazz-Gitarre an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz. 2004 wechselte er an das Vienna Music Institute und an das Vienna Konservatorium, wo er nach wie vor als Dozent beschäftigt ist.

Seit 2010 tritt Karl Ratzer vor allem mit den Musikern Ed Neumeister (Posaune), Johannes Enders (Tenorsaxophon), Peter Herbert (Bass) und Howard Curtis (Schlagzeug) in verschiedenen Formationen in Erscheinung.

Am 26. Januar 2022 wurde Karl Ratzer der Berufstitel 'Professor' verliehen.

