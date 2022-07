Der zweite 48er-Tandler ist da: Neuer Standort im 22. Bezirk öffnet seine Pforten mit -50 % auf alles!

Wien (OTS) - Wiens cooler Secondhand-Markt bekommt Zuwachs in der Donaustadt und startet am 8. Juli 2022 um 10 Uhr mit tollen Eröffnungsangeboten. Am 8. und auch noch am 9. Juli gibt es – 50 % Prozent auf alle Waren. Eine wahre Fundgrube für alle, die auf der Suche nach Schnäppchen sind. „Eine zweite Chance für alte Sachen, verkauft zu günstigen Preisen und Erlöse für den guten Zweck: Das ist seit fast 7 Jahren das bewährte Konzept des 48er-Tandlers im 5. Bezirk“, freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Der 48er-Tandler ist bereits zu einer echten Institution und zum Herzstück der Abfallvermeidung in Wien geworden. Aktive Abfallvermeidung ist ein Beitrag zum Klimaschutz und mit der sinnvollen Weiternutzung intakter Altwaren kann auch viel Geld gespart werden.“

Breites Sortiment in einem modernen Ambiente

Der Top-moderne neue Standort in der Percostraße 2 bietet überprüfte Elektrogeräte, Kleidung, Bücher, Geschirr, LPs, CDs oder Musikinstrumente: Die Altwaren werden vorsortiert und auf ihre Intaktheit überprüft. Täglich wird neue Ware angeliefert, darunter viele Einzelstücke. Es ist für jeden Geschmack und jedes Geldbörserl etwas dabei. Elektrogeräte werden nach der fachlichen Überprüfung durch das Demontage und Recycling Zentrum D.R.Z., ein Wiener sozioökonomischer Betrieb, mit einem Jahr Gewährleistung verkauft. Der 48er-Tandler bietet exklusive Einzelstücke mit Geschichte. Das bunte Sortiment stammt aus Abgaben auf den Wiener Mistplätzen, wo intakte Gegenstände in der 48er-Tandler-Box gesondert gesammelt werden. Dazu kommen nicht abgeholte Stücke aus dem Zentralen Fundservice und nicht mehr benötigte Gegenstände von anderen Quellen innerhalb der Stadt Wien. Der 48er-Tandler ist nicht nur gut für die Umwelt und natürlich auch gut fürs Geldbörserl, sondern unterstützt auch viele karitative Einrichtungen.

Erreichbarkeit und Öffnungszeiten

22., Percostraße 2

Mittwoch, Freitag, Samstag, 10 - 18 Uhr

Misttelefon: +43 1 546 48

48ertandler.at

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss) MA 48

Rückfragen & Kontakt:

Nicole Puzsar

Öffentlichkeitsarbeit „die48er“

Telefon: 01 4000 48016

E-Mail: Nicole.Puzsar @ wien.gv.at