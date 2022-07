Erneut als österreichischer Leitbetrieb zertifiziert: DOMI Exclusiv GmbH!

Wien (OTS) - DOMI Exclusiv GmbH wurde 2020 erstmals als österreichischer Leitbetrieb zertifiziert und konnte heuer wieder als vorbildlicher Leitbetrieb, der auf Exklusivität und Nachhaltigkeit hochwertiger Buchkunst setzt, überzeugen!

Im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes der Leitbetriebe Austria, das am 05. Juli 2022 in den Schlumberger Kellerwelten stattgefunden hat, freuten sich Michael Kriegler, Geschäftsführer der DOMI Exclusiv GmbH, mit seiner Gattin Lisa Kriegler über die Rezertifizierung als österreichischer Leitbetrieb: „Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Als Verlag und Experte in den Bereichen Faksimile, Kunst und Bildung ist uns unsere gesellschaftliche Verantwortung bewusst, und daher setzen wir weiterhin auf die Zusammenarbeit unserer namhaften Partner, um unseren Kunden die weltweit beste Qualität bieten zu können.“

Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin der Leitbetriebe Austria fasste die besonderen Merkmale der DOMI Exclusiv GmbH so zusammen: „Domi ist das Paradebeispiel eines Leitbetriebs, der gerade deswegen so erfolgreich ist, weil er sich Modetrends verweigert, auf zeitlose Qualität setzt, und so einen überschaubar großen, aber attraktiven Markt dominiert. Es erfordert Mut und Selbstbewusstsein, die Unkenrufer, die einem erklären, dass das nicht funktionieren werde, zu ignorieren und konsequent seinen eigenen Weg zu gehen.“

Neben Speis, Trank und Unterhaltung, wurde bei diesem Sommerfest auch für guten Duft gesorgt. Eine Brise Mittelmeer versetzte die Gäste bereits ein wenig in Urlaubsstimmung. Dies verdankte man Lisa Kriegler, Gesellschafterin von DOMI sense, die Duftdiffusoren zur Verfügung stellte, welche das erfrischende DOMI sense Aroma „Mediterranean Sea“ verbreiteten.

DOMI Exclusiv ist ein 2013 gegründetes Unternehmen, das hochwertige Kunst- und Wissensprodukte auf Grundlage exklusiver Kooperationen mit namhaften Verlagen von Faksimile und Wissensprodukten in Österreich, Deutschland und der Schweiz anbietet.

DOMI Sense wurde 2017 gegründet und ist Spezialist im Duftmarketing. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien mit weiteren Standorten in Deutschland, Ungarn und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Leitbetriebe Austria bietet eine einzigartige Plattform für den proaktiven Austausch von Know-how über Branchen- und Bundesländergrenzen hinweg. Gemeinsam mit den zertifizierten Vorbildunternehmen setzt Leitbetriebe Austria Meilensteine für die nachhaltige Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreich.

