SINBON Electronics wird das neueste Mitglied des Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC)

Taipeh (ots/PRNewswire) - Die SINBON Group (TWSE: 3023), ein innovativer Entwickler und Hersteller von Verbindungsprodukten für die E-Mobilität und den Automobilmarkt, tritt dem Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC) bei, das von Honda Motor, KTM F&E, Piaggio Group und Yamaha Motor gegründet wurde, um die Einführung von austauschbaren Batterien in L-Fahrzeugen zu beschleunigen und damit bewusst die CO2-Emissionen auf globaler Ebene zu reduzieren. SINBON Electronics ist Mitglied dieses Konsortiums und beteiligt sich aktiv an der Ausarbeitung gemeinsamer Spezifikationen für Ladeschnittstellen, die von den an diesem Ökosystem beteiligten Batterien, Fahrzeugen und Ladeinfrastrukturen gemeinsam genutzt werden können.

Ein Konsortium, das weltweit tätige Unternehmen zusammenbringt, um die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu verringern

Während die weltweite Elektrifizierung zur CO2-Reduzierung immer schneller voranschreitet, ist die Motorradindustrie bestrebt, den Einsatz von Elektromotorrädern auszuweiten. Um sie zu verbreiten, müssen mehrere Herausforderungen bewältigt werden, wie z. B. die Vergrößerung der Reichweite, die Verkürzung der Ladezeit und die Senkung der Fahrzeug- und Infrastrukturkosten.

Das SBMC wurde von den Global Players Honda Motor, KTM F&E, Piaggio Group und Yamaha Motor initiiert, die sich zusammengeschlossen haben, um die Einführung von Elektromotorrädern und L-Fahrzeugen zu beschleunigen. Das Ziel des Konsortiums ist es, gemeinsame industrielle Spezifikationen gegenüber akkreditierten öffentlichen Normungsgremien zu fördern, um industrieweite Standards für austauschbare Batterien und Austauschsysteme zu schaffen, die Infrastruktur für solche Batterien für den allgemeinen Gebrauch zu fördern und sicherzustellen, dass Motorräder und L-Fahrzeuge ihre Rolle in der zukünftigen Mobilität behalten. Dadurch werden kleine Elektrofahrzeugbatterien wirtschaftlicher, tragen zur Ressourcenschonung bei und - was noch wichtiger ist - machen sie für die Kunden bequemer.

Das SBMC hat folgende Ziele:

Entwicklung gemeinsamer technischer Spezifikationen für „die Batteriesysteme"

Gemeinsame Nutzung der Tauschsysteme ausprobieren und bestätigen

Die gemeinsamen Spezifikationen des Konsortiums zu einem Standard in europäischen und internationalen Normungsgremien machen und fördern

Ausweitung der Nutzung der gemeinsamen Spezifikation des Konsortiums auf globaler Ebene

Die SINBON Group, die mit ihren Verbindungslösungen dazu beigetragen hat, dass bis heute mehr als 800.000 gemeinsam genutzte Batterien auf den Markt gebracht wurden

SINBON ist ein innovatives, weltweit tätiges Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen. 4 der 10 weltweit führenden EV-Ladeunternehmen setzen auf Lösungen von SINBON. Dank seines Know-hows im Bereich der Ladekonnektivität für Elektrofahrzeuge verbessern die Lösungen von SINBON die allgemeine Nachhaltigkeit und tragen dazu bei, eine der globalen Herausforderungen, den Klimawandel, zu bewältigen. Die Gruppe weitet ihr Know-how und ihre Erfahrungen von den standardisierten Automobilanwendungen schnell auf maßgeschneiderte Märkte wie autonome und mikro-mobile Anwendungen aus.

Die Technologie von SINBON konzentriert sich auf die Erzielung höherer elektrischer Ströme und die Verlängerung der Lebensdauer der Ladeschnittstelle, was sie ideal für Swapping- und Shared-Mobility-Anwendungen macht.

„Tech for good", sagt Barrie Ryan, Präsident von SINBON Europe. „SINBON bringt nun ein innovatives Design in das Konsortium ein, das dazu beitragen kann, eine maximale elektrische Leistung zu erzielen, um die Reichweite zu erhöhen und die Ladezeit zu verkürzen, aber auch das Fertigungs-Know-how, um die Fahrzeug- und Infrastrukturkosten zu senken, damit diese gemeinsame Plattform realisiert werden kann. Durch diese kontinuierlichen Bemühungen hoffen wir, sauberere und nachhaltigere Mobilitätslösungen anbieten zu können, die unsere Wirtschaft, unser Leben und unseren Planeten verändern."

