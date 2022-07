Hackerangriff auf Bau- und Wohnungsgenossenschaft „Wien-Süd“

Wien (OTS) - Seit Montag, 4. Juli sind die Gemeinnützige Bau- u. Wohnungsgenossenschaft „Wien-Süd“ eGenmbH und nahestehende Gesellschaften nach einem Hackerangriff eingeschränkt betriebsfähig. Die IT-Systeme wurden durch Datenverschlüsselung gestört; möglicherweise wurde auch Zugriff auf Kundendaten erlangt. „Wir haben umgehend alle erforderlichen rechtlichen und technischen Schritte in die Wege geleitet, um die volle Funktionalität der IT wiederherzustellen. Wir arbeiten zu diesem Zweck rund um die Uhr mit Spezialisten aus den Bereichen Forensik und Cybercrime zusammen“, so der stv. Obmann des Unternehmens, Walter Koch.

Nach derzeitigem Wissensstand könne man noch nicht mit Sicherheit sagen, ob tatsächlich Datenbestände abgeflossen sind, habe aber im Sinne der Transparenz präventiv die Kunden informiert. “Das System ist nicht mehr gefährdet, die für den Betrieb zentralen Datenbanken wurden nach derzeitigem Wissensstand vom Angriff nicht erreicht.“ Die Erreichbarkeit per eMail und Telefon ist weiterhin gegeben, laufende Projekte sind nicht gefährdet. Eine volle Wiederherstellung der Systeme wird im Laufe der nächsten Woche erwartet.

Gesellschaften in der Unternehmensgruppe Wien-Süd und nahestehende Gesellschaften:

Gemeinnützige Bau- u. Wohnungsgenossenschaft "Wien-Süd" eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung (FN 99147f)

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft "Arthur Krupp" Gesellschaft mit beschränkter Haftung (FN 106679g)

WSO Gemeinnützige Bau- u. Wohnungsgesellschaft mbH (FN 70183k)

B-SÜD Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m.b.H. (FN 79439y)

Wien-Süd Projektmanagement GmbH (FN 338625d)

Waldmühle Rodaun Betreuungsgesellschaft mbH (FN 325688d)

Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft "Merkur" registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (FN 97520m)



