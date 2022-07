MQ: „PARADE“ von Sarah Bogner

Wien (OTS) - Fröhliche Pferde mit Baseballcaps und Hüten, die sich zu einem monumentalen Tanz, einer Parade von Körpern, Figuren und Farben vereinen – in der MQ Art Box im Haupthof zeigt die Künstlerin Sarah Bogner, kuratiert von Josephine Wagner (Raum mit Licht), bis 06.09. zwei eigens für die Installation neu angefertigte Gemälde.



„Vor dem Hintergrund, dass im MuseumsQuartier ehemals die kaiserlichen Hofstallungen untergebracht waren, ist es spannend, wie die Arbeiten von Sarah Bogner Bezug darauf nehmen, diese aber mit einem gewissen Augenzwinkern umsetzen“, so MQ-Direktorin Bettina Leidl.



Eigens für die MQ Art Box hat Sarah Bogner die beiden Gemälde „Parade I“ und „Parade II“ (jeweils 230 x 600 cm) geschaffen. Die abgebildeten Pferde sind alberne Kentauren und freundliche Stuten der Medusa. Sie wirken unbekümmert und sind begleitet von „Freunden“ mit Hüten und Baseballcaps, die wie Extremitäten aus verschiedenen Stellen der Figuren wachsen oder von den Rändern des Bildes hineinlugen. Ihre Stimmung schwankt zwischen Intimität und Eleganz, ein Auf und Ab, das sich im Bildrhythmus widerspiegelt.



„Das Pferd: / Liebe und Blamage / Unter den Hufen: Ausschlag / auf den Köpfen: Hut / Reich mir mal den Steigbügel / Sorg’ mir für den Blick der Liebe / und halt mir bloß das Leerauge vom Leib / Mehr geht einfach nicht / Ihr Lächler“, mit diesem Gedicht beschreibt die Künstlerin Sarah Bogner ihre Werke.



Farblich stehen die beiden Bilder im Kontrast zueinander: eines ist hell, das andere dunkel. Die Farbpalette reicht von Pink, Gelb, Braun- und Goldtönen bis hin zu Grau oder fast durchscheinend transparent. Dadurch entsteht ein freudiger Tanz der Körper, Farben und Flächen, dem sowohl Ernsthaftigkeit aber auch Witz innewohnt.

Sarah Bogner

Sarah Bogner (*1980 in München) studierte Medienkunst an der Akademie der bildenden Künste in München sowie Computermusik an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. 2012 gründete sie zusammen mit Josef Zekoff „Harpune“, ein unabhängiges Verlagshaus, spezialisiert auf Künstler*innenbücher und handgedruckte Editionen. Sie war Teil zahlreicher Einzel- und Gruppenausstellungen in China, Europa und den USA. Sarah Bogner lebt in Wien.

MQ Art Box

Die MQ Art Box im Haupthof des MuseumsQuartier Wien zeigt wechselnde Installationen von zeitgenössischen Künstler*innen. Der transparente Kunstraum interagiert mit dem öffentlichen Raum und spiegelt die Vielfalt des MQ Areals wider. Das Ausstellungsprogramm offeriert Einblicke in zeitgenössische künstlerische Praxen und Diskursfelder.



Sarah Bogner: Parade

Laufzeit: bis 06.09., täglich 00-24h

Ort: MQ Art Box, MQ Haupthof, MuseumsQuartier Wien

Künstlerische Leitung und Kuratorin: Mag. Elisabeth Hajek

Eintritt frei

www.mqw.at/ihr-besuch/mq-art-box



Rückfragen & Kontakt:

MuseumsQuartier Wien

Mag. Irene Preißler

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

[+43] (0)1 / 523 58 81 – 1712

irene.preissler @ mqw.at