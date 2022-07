Großer Bücherflohmarkt in der Hauptbücherei

Büchereien trennen sich von tausenden Medien – Von Kinderliteratur, Literatur, Krimis bis zur DVD alles dabei

Wien (OTS) - Am Samstag, den 9. Juli findet in der Hauptbücherei am Urban Loritz Platz der Bücherflohmarkt statt. Die Büchereien trennen sich von tausenden von Büchern, aber auch DVDs und CDs, die in den letzten Monaten aus dem Bestand aussortiert wurden. Das Angebot umfasst alle Bereiche der Hauptbücherei, von Kinderliteratur, Sachbücher, Romane, Krimis bis zu DVDs und CDs ist für alle Schnäppchenjäger etwas dabei. Und sicher auch die ein oder andere Überraschung.



Von 11 Uhr bis 17h am Samstag stehen im Foyer und Veranstaltungssaal der Hauptbücherei Kisten zum Schmökern bereit, wobei der Kinderbereich im Foyer, die Literatur im Veranstaltungssaal zu finden sein wird. „Wir freuen uns immer, wenn unsere wunderbaren Medien noch Abnehmer finden“, so Bernhard Pöckl, Leiter der Büchereien. „Und selbstverständlich ist das eine großartige Gelegenheit unser Angebot kennen zu lernen und sich eine eigene Büchereikarte zu holen.“

