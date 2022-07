Roland Starha wird Finanzvorstand bei techbold

Die techbold technology group AG hat Finanzmarktexperten und Steuerberater Mag. Roland Starha zum neuen Finanzvorstand berufen

Roland Starha ist ein ausgewiesener Experte im Bereich Unternehmensfinanzierung und Kapitalmarkt. Er begleitet uns mit seinem Know-how bei techbold nun schon einige Jahre, seine Kompetenz in den Vorstand zu holen, war ein logischer Schritt. Damian Izdebski und Gerald Reitmayr, Vorstände der techbold technology group AG 1/2

Ich freue mich sehr, techbold nun als Finanzvorstand begleiten zu dürfen. Wir haben in den vergangenen Jahren für einen beeindruckenden Wachstumskurs gesorgt, ermöglicht auch durch unterschiedliche Instrumente der Finanzierung. Wir sind jedenfalls gut aufgestellt, haben ein stabiles Geschäftsmodell und können positiv in die Zukunft blicken. Roland Starha, Finanzvorstand der techbold technology group AG 2/2

Wien (OTS) - Die techbold technology group AG, einer der führenden heimischen IT-Dienstleister für kleine und mittlere Unternehmen, hat Mag. Roland Starha zum neuen Finanzvorstand des Unternehmens berufen.

Starha ist Steuer- und Unternehmensberater und Experte für Finanzierungen von Unternehmen. Seine bisherigen beruflichen Stationen waren unter anderem bei Ernst & Young als Manager im Bereich Assurance & Business Advisory Services bzw. Financial Services für Banken und Wertpapierdienstleistungsunternehmen und als Finanzvorstand bei der börsennotierten C-Quadrat Investment Group, deren IPO in Frankfurt er maßgeblich verantwortete und wo er zahlreiche Geschäftsführer- und Aufsichtsratsmandate in der Unternehmensgruppe bekleidete. In den Jahren darauf beschäftigte sich Roland Starha vermehrt mit der Steuer- und Unternehmensberatung mehrerer KMU mit Schwerpunkt Beteiligung an digitalen Marktplätzen sowie Immobilienentwicklung und -verwertung und begleitete darüber hinaus den Börsengang der GBT German Battery & Lighting Technologies PLC.

Der studierte Betriebswirt ist seit Oktober 2019 an Bord der techbold Unternehmensgruppe und bekleidete die Rolle des CFO, wo er insbesondere für die Kapitalerhöhungen und deren Finanzierung verantwortlich zeichnete. Mit 1. April 2022 ist Roland Starha – gemeinsam mit Damian Izdebski und Gerald Reitmayr – Teil des nunmehr dreiköpfigen Vorstandes der techbold technology group AG. Starha wird auch weiterhin dafür sorgen, dass die auf Wachstum ausgerichtete Finanzierung des Unternehmens auf soliden Beinen steht: „Ich freue mich sehr, techbold nun als Finanzvorstand begleiten zu dürfen. Wir haben in den vergangenen Jahren für einen beeindruckenden Wachstumskurs gesorgt, ermöglicht auch durch unterschiedliche Instrumente der Finanzierung. Wir sind jedenfalls gut aufgestellt, haben ein stabiles Geschäftsmodell und können positiv in die Zukunft blicken.“

Damian Izdebski und Gerald Reitmayr zeigen sich ebenfalls über den Zuwachs im Vorstandsteam erfreut: „Roland Starha ist ein ausgewiesener Experte im Bereich Unternehmensfinanzierung und Kapitalmarkt. Er begleitet uns mit seinem Know-how bei techbold nun schon einige Jahre, seine Kompetenz in den Vorstand zu holen, war ein logischer Schritt.“

Rückfragen & Kontakt:

Presse techbold

Telefon: 0664/5321724

E-Mail: presse @ techbold.at