Österreichisches Weltraum Forum: „ESA-Lab wäre wichtiger Schritt um Know-how in Österreich zu halten.“

ÖWF ortet Säumigkeit des Klimaschutzministeriums

Innsbruck/Wien (OTS) - ESA Generaldirektor Josef Aschbacher hat anlässlich der 35-Jahr Feier zum ESA Beitritt Österreichs vor einem potenziellen Abwandern von Schlüsselkräften im Raumfahrtbereich aus Österreich gewarnt und eine deutliche Aufstockung des österreichischen Engagements bei der ESA gefordert.

Das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) zeigt sich über diese Aussage des ESA Generaldirektors erfreut, zumal es auch ein vom ÖWF seit mehreren Jahren aufgezeigtes Problem in der nationalen Weltraumpolitik bestätigt: Österreichische Führungspersonen im New Space-Bereich sind fast ausschließlich außerhalb Österreichs erfolgreich. Die Rahmenbedingungen für ESA-orientierte Forschungsarbeiten, etwa im Bereich der Exploration, der Trägersysteme oder der bemannten Raumfahrt, sind nur sehr beschränkt vorhanden, obwohl in Österreich ein exzellentes Know-how als Zulieferer und Wissensträger besteht.



Dazu Dr. Gernot Grömer, Direktor des ÖWF: „ Die Bedenken des ESA Generaldirektors untermauern unseren Wunsch nach einem ESA-Lab in Österreich, um das wir uns seit zwei Jahren für Österreich bemühen. Leider sind hier die Gespräche mit der ESA nach Intervention des Klimaschutzministeriums ins Stocken geraten. Bislang warten wir noch auf die Ausschreibung, die laut dem Bundesministerium für Klimaschutz bereits im Mai veröffentlicht hätte werden sollen. Zahlreiche renommierte internationale Kooperationspartner haben beim ÖWF für ein ESA-Lab bereits Interesse bekundet. Wir hoffen, dass das Ministerium hier raschest handelt, weil Österreich sonst auch hier Gefahr läuft, dass diese Partner in andere europäische ESA-Labs abwandern. Wir brauchen eine deutliche Signalwirkung für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Österreich. Mit einem ESA-Lab wäre dies ein weiterer wichtiger Schritt. “

