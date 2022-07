NEOS Wien/Döbling: Jugendparlament steht in den Startlöchern

Evelyn Shi: „Endlich bekommen Jugendliche die Chance, ihren Bezirk mitzugestalten und ihre Ideen einzubringen!”

Wien (OTS) - Bereits im Dezember 2020 wurde ein NEOS-Antrag für ein Jugendparlament in der Bezirksvertretungssitzung mehrheitlich beschlossen. Nachdem lange nichts passiert ist, haben NEOS Döbling weiterhin hartnäckig für eine Umsetzung gekämpft. Jetzt wurde der Auftrag erteilt und die ersten Vorbereitungen laufen bereits.

„Jugendliche haben ganz andere Anforderungen an ihr Lebensumfeld als Erwachsene. Daher kommen sie in der Politik leider oftmals zu kurz. Umso mehr freue ich mich, dass bei uns in Döbling Jugendliche endlich die Chance bekommen, den Bezirk selbst nach ihren Bedürfnissen mitzugestalten”, so Evelyn Shi, Klubvorsitzende der NEOS Döbling.

Als Grundlage des Projekts dient die von der ÖVP geforderte und im Bezirksparlament beschlossene Neugestaltung des Olympiaparks. Bereits im Herbst sollen die ersten Workshops starten, die den Jugendlichen zeigen wie sie sich in den Prozess einbringen können, wie politische Arbeit abläuft und wie sie gemeinsam mit anderen Jugendlichen ihre Bedürfnisse und Wünsche zur Sprache bringen können.

„Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der ÖVP ein großartiges Projekt gefunden haben, um den Jugendlichen vor Augen zu führen, dass ihre Meinung wertvoll ist. Anhand des Jugendparlaments wollen wir zeigen, wie wichtig politische Arbeit für unser tägliches Leben ist und das Politikinteresse der Jugend erhöhen. Im späteren Projektverlauf werden auch die anderen Bürgerinnen und Bürger zum Olympiapark gefragt, um so eine Wohlfühloase für Alt und Jung zu schaffen”, erklärt Shi.

